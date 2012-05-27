Yurtdışından yapılan e-ticaret takibe alındı

İnternet yoluyla yurtdışından yapılan alışverişi takibe aldıklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “Kim, ne zaman, ne satın almış tüm bu bilgileri takip ediyoruz” dedi

Milliyet'ten Eylüm türk'ün haberine göre, 2011’de internetten 23 milyar dolarlık alışveriş yapıldığını söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu rakamın 50-60 milyar dolara çıkacağını belirtti.

İnternet yoluyla yurtdışından yapılan alışverişi takibe aldıklarını belirten Yazıcı, “Kim, ne zaman, ne satın almış tüm bu bilgileri takip ediyoruz” dedi.

Kolonları koruyacağız

Gümrük mevzuatında yer alan posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyalar arasında en çok kozmetik ürünlerinin bulunduğunu kaydeden Hayati Yazıcı, “Yurtdışından hızlı kargo yoluyla yılda dört defa alışveriş sınırı getirdik” diye konuştu.

Bu arada 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ilgili olarak da bilgi veren Yazıcı “Şirketlerin internet sitesi kurmasıyla ilgili madde 1 Temmuz 2013’te yürürlüğe girecek” dedi. Şirketlerin internet sitesi kurma konusunda son derece istekli olduğunu ifade eden Bakan Yazıcı, buna karşın şirket sahiplerinin bilançolarını internete koyma konusunda son derece isteksiz olduğunu dile getirdi.

Bakan Yazıcı, itiraz edilen, ‘internette yayınlanacak bilgiler’ konusunda iyileştirme, fatura, fiş gibi belgelere yazılması gereken bilgilerde de sadeleştirme yapacaklarını açıkladı.

Sivil toplum örgütleri ve halktan gelen şikâyetler çerçevesinde TTK’daki bazı maddelerin hayatın ve ekonomik gerçekleriyle bağdaşmadığının tespit edildiğini kaydeden Yazıcı, “Bu nedenle ana ekseni bozmadan bazı hükümleri değiştirerek bir anlamda yumuşak bir geçişle sorunlu maddeleri değiştireceğiz. Yani kolonları koruyarak bu düzenlemeleri yapalım istiyoruz” diye konuştu.

Hapis gündeme geldi...



Yeni TTK’nın yaklaşık üç yıl süren bir hazırlık sürecinin ardından 2011’de kabul edildiğini hatırlatan Bakan Yazıcı, “O dönemde gerek TBMM’de gerekse de iş dünyası örgütlerinde bu konuda en ufak bir şikayet gelmemişti. Hatta kanun teklifi yasalaştıktan sonra ‘Yeni TTK neleri değiştirecek?’ konulu seminerler düzenlendi. Ama nedense kimse ilgi göstermemişti. Ne zaman ki hapis cezaları gündeme gelmeye başladı. O zaman herkes TTK’yı konuşur oldu” diye konuştu.

Yarın masaya yatırılacak

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda değiştirilecek 25-30 kanun maddesinin önemli bir bölümünde hapis cezalarının para cezasına dönüştürülmesi öngörülüyor. Bu sayede ‘ekonomik suça ekonomik ceza’ verileceğini ifade eden Bakan Yazıcı, “1535 maddeden oluşan yeni TTK içinde zaten ağır cezalar içeren hükümler var. Onlar varlığını sürdürecek. Dediğimiz gibi sadece ticari hayatı olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz kanun maddelerini değiştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Değişiklik yapılması düşünülen kanun maddelerinin yarın yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) masaya yatırılması bekleniyor.