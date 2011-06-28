-BAKAN YAZICI KAMER GENÇ'TEN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç aleyhinde açtığı davada, 3 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Yazıcı'nın avukatı Burhanettin Sevencan ile Genç'in avukatı Feyza Yüksel katıldı. Avukat Sevencan, müvekkiline yemin teklif edildiğini anımsatarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 352. maddesi uyarınca yemin talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Yargıç Hasan Gül, ara kararında, yemin teklifinin reddine karar vererek duruşmaya devam etti. Avukat Sevencan, davanın kabul edilmesini talep ederken, avukat Yüksel ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Yargıç Gül, davayı kısmen kabul ederek, Genç'in, Yazıcı'ya yasal faiziyle birlikte 3 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Genç'in, 5 Mayıs 2010'da, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Yazıcı'nın ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' ileri sürülmüş ve 10 bin lira manevi tazminat talebinde bulunulmuştu. Öte yandan, Devlet Bakanı Yazıcı, eski MHP Mersin Milletvekili Kadir Ural'dan, 25 Nisan 2010 tarihli TBMM Genel Kurulunda, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla açtığı ve Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, 2 bin lira manevi tazminat kazandı.