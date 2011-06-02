-BAKAN YAZICI: İŞÇİ MAĞDUR EDİLMEYECEK TRABZON (A.A) - 02.06.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, "Umuyorum ki biz kamuda çalışan işçilerimizi mağdur etmeyecek, onların beklentilerini karşılayacak, ekonomik dengeleri de gözetecek bir sonuca varırız" dedi. Bakan Yazıcı, Türk-İş Trabzon temsilciliğinde Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve diğer yetkililerin katılımıyla yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, kamuda çalışanların ücret ve mali haklarına ilişkin toplu sözleşme sürecinin Ocak ayından itibaren toplu sözleşmelerin bitim tarihine göre başladığını belirtti. Yazıcı, "Bunların bir kısmı ocaktan, şubattan ve marttan itibaren devam edecek. Bugüne kadar zaten sendikalar arasında toplu sözleşmelerin yapılmasına yönelik olarak teknik çalışmalar yani sözleşmede yer alacak diğer konular için düzenleyici çalışmalar sürdürülmeye devam ediyor" diye konuştu. En son da kamuda çalışan işçilere ödenecek mali haklar konusunun gündeme geldiğini ifade eden Bakan Yazıcı, "Onları da daha önce Sayın Türk-İş Genel Başkanı'nın ifade ettiği gibi müteahhit defalar benimle bir araya gelmek suretiyle görüşmelerimiz oldu. Sayın Başbakanımız ile konuyu müzakere etme imkanları oldu. Bugün de bu çalışmaların bir değerlendirmesini yaptık. Ücret ve mali haklara ilişkin konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk" dedi. Bakan Yazıcı, Türk-İş'in bu konulara ilişkin görüşlerini bir kez daha dinlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Takdir edersiniz ki bütün bu konuları ekonomik çerçeve içerisinde mali konulara ilişkin diğer kamu birimleriyle de müzakere edeceğiz. En kısa zamanda tekrar bir araya geleceğiz. Umuyorum ki biz kamuda çalışan işçilerimizi mağdur etmeyecek, onların beklentilerini karşılayacak, ekonomik dengeleri de gözetecek bir sonuca varırız." -TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI KUMLU- Türk-İş Genel Başkanı Kumlu ise 230 bin kamu işçisinin ocak, şubat ve mart aylarında yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başlandığını belirterek, "Özellikle iş veren sendikalarımızda müzakereler devam ediyor. Ancak her dönem olduğu gibi bu dönem de Türk-İş Koordinasyon Kurulu'nu oluşturdu. Bu Sayın Bakan ile üçüncü, dördüncü görüşmemiz. Sayın Başbakanla, sayın Bakanla birlikte görüştük. Bizim hedefimiz, hükümetin de aynı düşüncede olduğunu düşünerek, seçimlerden önce bu sözleşmenin bir an önce bitirilmesidir" diye konuştu. Kumlu, Bakan Yazıcı'ya önerilerini götürdüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Hedefimiz özellikle çalışanların enflasyon altında ezdirilmemesi, düşük ücretlerin yükseltilmesi ve Ocak ayında aldığımız ücretlerin iyileştirilmesi. Biliyorsunuz özellikle biz yüzde 15-20 ve 27'lik dilimlerden etkileniyoruz. Vergide bunun giderilmesi anlamında önerilerimiz oldu. Biz önerilerimizi verdikten sonra tekrar kısa sürede bir araya geleceğiz." Kumlu, bir gazetecinin taleplerin denk düştüğü rakamsal talebi sorması üzerine, şunları söyledi: "Ben daha önce de Sayın Başkana da Sayın Bakana da söylemiştim. Özellikle bizim çalışanlarımız Ocak ayında yüzde 15 vergiye tabiler. Bu, ücret durumlarına göre zaman içerisinde nisan, mayısta yüzde 15'lik dilim yüzde 20'ye, yılın sonuna doğru yüzde 20'den yüzde 27'ye çıkarılıyor. Bu demektir ki ocak ayı ile aralık ayı arasındaki gelir vergisi farkı yüzde 12. Onun için biz bu kaygımızı belirttik. Bir anlamda tabi Maliye Bakanlığının görevi ancak yalnız kamuda çalışanları bu şekliyle dönüştüremeyiz endişesi var sayın Bakan'da. Bu anlamda bir görüşmeleri var, düşüncemiz bu." Bakan Yazıcı ise aynı soru üzerine, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz ki vergilendirme politikasında gelirler arttıkça vergiler artıyor. Dolayısıyla yıl başından yıl sonuna doğru gelir artış dilimlerine göre bir vergilendirme oluyor. Bu sadece kamuda çalışan işçileri değil, bütün özel kesimde çalışan işçileri kapsıyor. Aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan bazı kategori memurların aldıkları bir kısım ücretlerde aynı vergilendirmeye tabi. Bu öneri haklı gibi gözüküyor ama bunun yansımaları bütün dengeler bakımından farklı sonuçlar olabilir. Belki orada dilimlerde oynatma yapabilir miyiz, onu ayrıca arkadaşlarımla müzakere edeceğim."