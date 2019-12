-BAKAN YAZICI: "ORTADOĞU İLE İLİŞKİLERİMİZ TAÇLANIYOR" MERSİN (A.A) - 08.08.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, ''Ortadoğu ile ilişkilerimiz bugün sporla kültürel faaliyetlerle giderek zenginleşiyor'' dedi. Bakan Yazıcı, Bank Asya 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun Suriye Milli Takımı ile Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda yaptığı sezon açılış maçını izleyerek, kulübün kuruluşunun 85. yıl kutlamalarına katıldı. Yazıcı, buradaki konuşmasında dost, kardeş Suriye Milli Takımı'nın Mersin İdmanyurdu ile karşılaşmasının, maçın sonucundan daha önemli olduğunu söyledi. Ortadoğu ile ilişkilerin bugün sporla kültürel faaliyetlerle giderek taçlandığını ve zenginleştiğini ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti: ''Gerek kültür sanat ilişkileri, gerekse sportif faaliyetler, uluslararası ilişkilerde ideolojiden katıksız olmaları dolayısıyla daha güçlü ilişkilerin doğmasına vesile oluşturuyor. Bu anlamda bu etkinliği önemsiyor ve gerçekleşmesinde katkısı olan başta Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı olmak üzere herkesi kutluyorum.'' Yazıcı, ayrıca Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın aydınlatmasının, en kısa sürede yapılacağını bildirdi. Suriye ile ilişkilerin her alanda yoğun bir şekilde devam ettiğine işaret eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Suriye ile pek çok gümrük kapımız var. Bunlardan bazılarını müşterek yaparak işletmek istiyoruz. Bu çalışmamızın ilk örneği, Mardin Nusaybin Kapısı ile Suriye tarafındaki Kamışlı olacak. İlgili Bakan arkadaşım Muhammed Hüseyin'e sesleniyorum, 'hazırlıklarımızı tamamladık.' İnşallah yakın zamanda bir müşterek gümrük kapısını açacağız.'' -SURİYE-TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ HEP KAZANDIRIR- Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Adem Muhammed de iki ülkenin siyasi iradesi ile halklarının kardeşliğinin gelişmesini arzuladıklarını söyledi. Sporda bazen kazanan, bazen de kaybeden olduğunu belirten Muhammed, şöyle devam etti: ''Ama Suriye-Türkiye kardeşliği hep kazandırır. İki ülke arasındaki hiç kimsenin durdurmayacağı sevgi treni artık yola çıkıyor. Bu stattaki Suriyeliler sizlere Suriye halkının sevgi mesajlarını getirdiler. Bu buluşmanın gerçekleşmesi için emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, özellikle bu büyük buluşmanın köprü görevini üstlenen Mersin Gazeteciler Cemiyetine teşekkür ediyorum.'' Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı da 1,5 yıllık başkanlık görevi süresinde, takımı Bank Asya 1. Lig'e çıkarma başarısını yakaladıklarını bildirdi. Toroslar Belediyesinin tesisleşme için yer tahsis ettiğini ifade eden Kahramanlı, takımın Süper Lig yolunda desteklenmesini istedi. Mersin İdmanyurdu'nun Suriye Milli Takımı'nı 3-1 yendiği dostluk maçı sonrasında, İspanya'nın Barcelona kentindeki 20. Avrupa Şampiyonası'nda bayanlar 100 metre engellide 12.63'lük Türkiye rekoru derecesiyle altın madalya kazanan Nevin Yanıt, Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada finalde yer alan Burcu Ayhan ile antrenör Cüneyt Yüksel'e plaket verildi. Devlet Bakanı Yazıcı, plaket töreni sırasında Suriye Futbol Birliği Başkanı ve Olimpiyat Komitesi Başkanı Mahir Hayata'dan Akdeniz Oyunlarına adaylık sürecinde destek istedi. Hayata da her türlü desteği vereceklerini söyledi. Her iki takım oyuncularına da günün anısına birer plaket verildiği etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Er, CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal, Suriyeli gazeteciler ve çok sayıda sporsever katıldı.