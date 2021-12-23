Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın icraatını hatırlatan Avukat Aslı Kazan'a soruşturma açıldı, yargı seferber oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen ısrarla tahliye edilmeyen ve hakkında dava üzerine dava açılarak cezaevinde tutulan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile ilgili olarak yapılan paylaşım yargıda seferberliğe yol açtı. Avukat Aslı Kazan, Kavala’yı serbest bırakmayan hâkimler hakkındaki incelemeyi HSK’nın yapacağını ancak yeniden tutuklanmasına kaynak oluşturan soruşturma ve davayı açan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın HSK üyesi olduğunu anımsatınca hakkında Yılmaz’ın şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Emniyet, sosyal medya hesabı için inceleme yürüttü, İstanbul Savcılığı’na “çok ivedi” başlığıyla talimat yazısı gönderildi. Kavala hakkındaki AİHM kararının ısrarla uygulanmamasına rağmen Yılmaz’ın avukatının suç duyurusunda AİHM kararlarına atıf yapması dikkati çekti.

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Kazan’ın, farklı bir isimle kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı, “HSK, Osman Kavala’yı tutuklayan hakimlerin listesini soruyor. Ama unutulmasın, Kavala o dosyadan tahliye oldu. Kavala’yı tekrar tutuklamaya sevk eden ve delilsiz iddianame hazırlayan Hasan Yılmaz, HSK 1. Daire üyesi. Haksız tutuklatan, haksız tutuklayandan hesap mı soracak?” paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, bu paylaşımın “hakaret” suçunu oluşturduğunu öne sürdü.

AİHM kararına atıf

Yılmaz’ın avukatı, suç duyurusu dilekçesinde AİHM kararlarına atıf yaparak, kamu görevlisine hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu konusunda savcılığı ikna etmeye çalıştı. Savcılık da suç duyurusunu hemen işleme koydu ve soruşturma başlattı. Savcılık, Kazan’ın ifadesinin alınmasına, teşhis için fotoğrafının çekilmesine yönelik emniyete talimat yazısı gönderdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bunun üzerine Ankara Özel Soruşturma Bürosu’na gönderdiği yazıda savcılığın talebi üzerine tahkikat evrakı düzenlendiğini bildirdi. Tahkikat evrakında söz konusu profilde kimlik bilgilerinin yer almadığı ancak MERNİS sorgulamasına göre hesabın Avukat Aslı Kazan tarafından kullanıldığının tespit edildiği ifade edildi.

“Çok ivedi” yazısı

Çok ivedi başlığıyla 10 Aralık’ta Ankara Başsavcılığı tarafından İstanbul Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, Avukat Aslı Kazan’ın savcılığa davet edilerek sosyal medya hesabının kendisine ait olup olmadığının sorulması istendi. Yazıda, suça konu paylaşımı kendisinin yapıp yapmadığının sorulması, şüpheli olarak savunmasının alınması ve delillerin tespitinin yapılması gerektiği belirtildi.

Yazıda, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul etmemesi halinde, vesikalık fotoğrafının alınarak dosyaya eklenmesi istenildi.