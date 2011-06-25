Bakan yardımcısına 9 bin lira maaş

T24

Üçüncü göz olacaklar

İcra kurulu benzetmesi

Hükümetle gelip gidecekler

3 dönemi dolana makam

Kabinenin yeniden yapılanmasının ardından oluşturulan “bakan yardımcılıklarının” nasıl kullanılacağı belli oldu. İmza yetkisi olan bakan yardımcılarının aldığı kararların siyasi sorumluluğu bakanda olacak. Ancak bakan yardımcıları, cezai sorumluluk açısından devlet memurlarına uygulanan kurallara tabi olacaklar. Bakan yardımcılığı görevi tanımlanırken, “Müsteşarlar konulara sadece kamu açısından bakıyor. Yıllardan beri kamuda çalıştıkları için tek yönlü bakış açıları oluyor. Dışardan bir göz olmasının faydası olur. Yeni projeler üretilmesinde bakana katkı sağlar” yorumu yapıldı.Hürriyet'in haberine göre, bakan, bakan yardımcısı ve müsteşar, bakanlıkların “icra kurulu” gibi çalışacak. Bakan yardımcıları, parti yönetimi, örgüt ve milletvekillerinden gelen taleplerin takip edilmesinde de rol oynayacaklar. Dışarıdan atanacak bakan yardımcıları, eski milletvekili, eski bürokrat veya özel sektörde görev yapan biri olabilecek. Bu kişilerin üniversite mezunu olma zorunluluğu da bulunmayacak.Bakan yardımcıları hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak. Hükümetin görevi sona erdiğinde, bakan yardımcılarının görevi de sona erecek. Bakan yardımcıları gerektiğinde hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek. Bakan yardımcılarına en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde 150’si oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenecek.Siyasi kulislerde, bakan yardımcılıklarının belirlenmesinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın inisiyatif kullanacağı konuşulurken, bu yeni görevin, bir sonraki seçim dönemi için “daha anlamlı” olacağı iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre, Ak Parti’nin yönetiminde görev alanların büyük bölümü, siyasette 3’üncü dönemlerini 4 yıl sonra dolduracaklar. Ak Parti’nin bundan sonra kuracağı hükümetlerde, bu kişilere bakan yardımcısı olarak görev verilecek.