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Spor

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, KKTC'de ziyaretler yaptı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu

02 Kasım 2018 02:55

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde ziyaretlerde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Ada\'daki ilk ziyaretini Maliye Bakanı Serdar Denktaş\'a yaptı. Yerlikaya görüşme ile ilgili \"Yavru vatanımızda yürütülen sportif faaliyetleri değerlendirdik\" açıklamasına yaptı. Denktaş da, Yerlikaya\'ya yaptığı ziyaret için teşekkür etti.
Bakan Yardımcısı Yerlikaya, ardından Başbakanlık\'a geçerek KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Yerlikaya, bu görüşme ile ilgili olarak da \"Başta spor olmak üzere bir çok konu hakkında istişarelerde bulunduk\" ifadelerini kullandı. Başbakan Erhürman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Yerlikaya daha sonra Güzelyurt\'taki 2\'nci Selim Erkek ve Güzelyurt Refika Öğretmen Kız Öğrenci yurtlarındaki kalan öğrencilerle buluştu. Gençlerle sohbet edip istek ve düşüncelerini dinleyen Yerlikaya, ziyaretlerinin ardından Ada\'dan ayrıldı.

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