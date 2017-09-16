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Bakan Yardımcısı Yayman'dan Çakırağa Konağı'na ziyaret

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, tarihi Birgi Mahallesi'ni ziyaret eden Kültür Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çakırağa Konağı'nın belediye tarafından otel olarak işletilmesi için çalışacağını söyledi

16 Eylül 2017 21:42

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, tarihi Birgi Mahallesi\'ni ziyaret eden Kültür Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çakırağa Konağı\'nın belediye tarafından otel olarak işletilmesi için çalışacağını söyledi.
Efes\'te yapılan Devlet Opera Balesi Festivali için İzmir\'e gelen Kültür Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ödemiş\'in Birgi Mahallesi\'nde incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Yayman, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Murat Karaçanta ve Ödemiş Kaymakam Vekili, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak ile birlikte, restorasyonu yapılmakta olan tarihi Çakırağa Konağı\'nı gezdi. Yayman, Çakırağa Konağı\'nın bir bölümünün belediyenin işleteceği bir otel haline getirilmesi konusunda çalışma yapacağını anlattı. Tarihi konağın bütün bölümlerini gezen Hüseyin Yayman, şöyle dedi:
\"Anadolu\'yu dolaştım böyle bir konak görmedim. Burası Türkiye\'nin en önemli konaklarından biri haline getirilecek. Konak önünde bulunan topraktan yapılan dolgu duvarlar kaldırılarak bu muazzam eser daha güzel ortaya çıkarılabilir. Bunun için burayı belediye başkanımıza bırakabiliriz, otel olarak işletilebilir.\"
Kültür Bakan Yardımcısı Yayman, konağın restorasyonunun hızlandırılarak burasının gözde bir yer haline getirilebileceğini dile getirdi. Bakan Yardımcısı Yayman, hazine odasını gezip merdivenlerde poz verdi. Hüseyin Yayman ve beraberindekiler daha sonra tarihi Aydınoğlu Camisi\'ni ziyaret etti. Burada hiç çivi kullanmadan yapılan mihrabı inceleyen Yayman daha sonra Birgi\'de bir kahvede vatandaşlarla sohbet etti.

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