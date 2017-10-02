Bakan Yardımcısı Yayman, Hacıbektaş'ta Aşure Günü'ne katıldı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- HACIBEKTAŞ Kültür Derneği\'nin düzenlediği Aşure Günü\'ne katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hüseyin Yayman, Hacıbektaş Veli Dergâhı\'ndaki türbede dua etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hüseyin Yayman, Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi\'nde Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirel, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İlçe Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit tarafından karşılandı. Daha sonra Hacıbektaş Veli Dergâhı\'nı ziyaret eden Yayman buradaki türbede dua etti ve Aslanlı Çeşme\'den su içti. Yayman ve protokol üyeleri, ardından kültür merkezine geçerek törenleri takip etti. Aşure dağıtımın ardından da Azerbeycan mugam ekibini izleyen Yayman, daha sonra ilçeden ayrıldı.



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