Bakan Yardımcısı Tüfekçi: Şartları yerine getirmeyen taş ocakları teşhir edilebilir

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, maden ocaklarında şartları yerine getirmeyen firmaları kamuoyuna açıklayarak teşhir edebileceklerini söyledi.

Antalya\'da Salı Sanayici ve İş Adamları Grubu\'nun haftalık olağan toplantısı, Grup Başkanı Muharrem Koç moderatörlüğünde, Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü\'nde yapıldı. Salı Grubu\'nun konuğu, Orman ve Su işleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi oldu. Bakanlık çalışmalarını anlatan Tüfekçi, son yıllarda Türk mühendislerinin çok önemli başarılara imza attığını belirtti. Tüfekçi, KKTC\'nin su hasretini bitiren projenin ve gövde yüksekliği açısından dünyanın üçüncü büyük projesi olan Yusufeli Barajı\'nın Türk mühendislerinin başarısı olduğunu söyledi.

BOZUK ORMAN ALANLARINA MEYVE AĞAÇLARI

Antalya\'nın orman varlığının yüzde 56 olduğunu belirten Tüfekçi, bu varlığın yüzde 60\'ının iyi, yüzde 40\'ının ise bozuk ormandan oluştuğunu aktardı. Bozuk ormanların olduğu alanlarda köylülere destek verdiklerini kaydeden Tüfekçi, \"Biz bozuk alanda meyve veren ağaçları dikiyoruz. 3 yıl bakıp sonra köylüye veriyoruz. Özel orman alanları var. Buraları 49 yıllığına kiraya veriyoruz. Buraları ağaçlandırarak meyvelerini satmalarının önünü açıyoruz. Düşündüğümüzden daha fazla ilgi var. Örneğin Adıyaman bademcilikte ün saldı. Şanlıurfa Antep fıstığını ormanlık alana dikmeye başladı. Müthiş bir gelir elde etmeye başladılar\" dedi.

HEDEF 7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMAK

Antalya\'da 3 bin orman köylüsü aileye destek verdiklerini kaydeden Harun Tüfekçi, 100 köye gelir getirici ağaçlar verdiklerini söyledi. Antalya\'da son 16 yılda 163 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Tüfekçi, 2023\'e kadar Türkiye\'de 7 milyar fidanı toprakla buluşturma hedefleri olduğunu dile getirdi. Antalya\'da 7 şehir ormanı kurulduğunu vurgulayan Tüfekçi, 125 mesire alanı ile en çok mesire yeri kurulan iller arasında Antalya\'nın bulunduğunu söyledi.

\'TAŞ OCAKLARI KANAYAN YARA GİBİ GÖZÜKÜYOR\'

Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, katılımcıların Antalya\'da çokça bulunduğu ve çevreye zarar verdiğini belirttiği taş ocakları konusunu da değerlendirdi. Madenlerin çıkarılmasının Türkiye\'nin geleceği için önemli olduğunu belirten Tüfekçi, ancak söz konusu maden ocaklarında çalışmaların bitirilmesinin ardından alanın yeniden ağaçlandırılmasını istediklerini söyledi. Şartların yerine getirilmemesi durumunda ceza verdiklerini kaydeden Tüfekçi, şöyle konuştu:

\"Taş ocakları kanayan yara gibi gözüküyor. Ancak Türkiye\'nin gelişmesi açısından da kullanmak zorundayız. Çok önceden ruhsat alınan yerlerde bazı sorunlar var. Uygulamada müteahhitler de işin kolayına kaçabiliyor. Gerekli hassasiyetleri kamu olarak biz göstersek bile işletmeler aynı hassasiyette olmayabiliyor. Sık sık karşıya geldiğimiz şirketler var. Ocaktaki işi bittikten sonra burayı kapatıp yeniden ağaçlandırmak yerine \'Cezayı öderim ama bu tür işlerle uğraşmam\' diyor. Bu işte yanlış yapanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın yaptığı gibi biz de isim isim kamuoyu ile açıklayabiliriz.\"



FOTOĞRAFLI