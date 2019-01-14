Bakan Yardımcısı Nebati: Bu ülke, her türlü operasyona set çekecek iradeye sahip

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye\'nin dış ticaret hacminde yeni bir rekor kırdığını belirterek, \"Bu ülke, her türlü operasyona set çekebilecek bir iradeye sahip ülkedir\" dedi.

Diyarbakır\'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla\'nın da katılımıyla düzenlendi. Toplantıda ilk söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, yapılan bütün araştırmalarda bölgede ve özellikle Diyarbakır\'da terörün birinci sorun olmaktan çıktığını dile getirerek, kentin birinci sorununun istihdam olduğunu söyledi.

\'HİZMETİ İBADET SAYAN BİR ANLAYIŞI TEMSİL EDİYORUZ\'

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise Diyarbakır\'da huzur ve güvenin temin edildiğini ifade ederek, iş dünyasına şöyle seslendi:

\"Öncelik olarak konumuzun ekonomik gelişme ve kalkınma olduğu bir dönemdeyiz. Bu kentin önüne çıkan, bu kentin geride kalan yıllarını ziyan eden, gelişme ve kalkınmasını engelleyen bütün ihanet odakları, iş birlikçileri ve onun uzantıları bu kararlı yürüyüşün ve duruşumuzun karşısında etkisiz kalmış ve kalmaya mahkûm olmuşlardır. Biz insanı merkez alan, insana dayalı ekonomik ve sosyal gelişmeyi bir anlamda hizmeti ibadet sayan bir anlayışı temsil ediyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kararlılıkla Diyarbakır\'da da bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz.\"

\'DİYARBAKIR HAYALİMDEKİ KENT\'

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise sözlerine Diyarbakır\'ın hayalindeki kent olduğunu söyleyerek başladı. Diyarbakır\'ın barış dolu, üreten, paylaşan ve kazanan taraf olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Nebati, \"Barış dolu, üreten, kazanan, paylaşan, birlikte olmanın, asla ötekileştirmenin yapılmadığı, Türkü ile Kürdü ile Arabı ile bu coğrafyaya hakim olan kadim dostluğun ve inançlara yapılmış olan hoşgörünün bir de ekonomik anlamda göstermiş olduğu bu performans ile gerçekten keyiflendim. Özellikle ihanet şebekelerine, ucu nerede olursa olsun, bunlara sufle yapan kriz tellallarına açık ve net olarak sesleniyorum; Başaramayacaksınız. Diyarbakır başta olmak üzere bu bölgenin tüm evlatları Türkiye\'yi, ülkesini, vatanını seven insanlardan müteşekkildir. Biz her an, her yerde bu ülke için canımızı vermeye hazırız\" diye konuştu.

\'BU ÜLKE, HER TÜRLÜ OPERASYONA SET ÇEKECEK İRADEYE SAHİP\'

Türkiye\'nin gelişen ekonomisine de değinen Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, şunları kaydetti:

\"14 Mayıs 2013 tarihinde enflasyonun en düşük, faizin en düşük olduğu bir ayı ve IMF ile borcunun son taksitinin ödendiği bir ayı yaşadık. Bu ülke o gün umut verdi, heyecan verdi, müjdeleri verdi. Ortaya konulan performans birileri tarafından adeta operasyonların başlandığı gün olarak tarihe geçti. Gezi olayları, Mayıs sonu itibari ile birkaç ağacın sökülmesi bahane edilerek, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde milleti birbirine düşürmeye gayret eden, Türkiye\'de seçilmiş hükümeti indirmek için bir bahane olarak türedi, başaramadılar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu performans, milletimizin sağduyusu bu işi kapattı. 17-25 Aralık yargı darbe girişimi, Kobani olayları bütün bunlar bu ülkeye yapılmış operasyonlardı. Kriz tellalları hep sufle çektiler. Bu işin şahikası 15 Temmuz 2016\'dır. Bu tarihte tanklar, silahlar, askerlerin bir kısmı, millete karşı operasyona başladı. Birçok ülkenin bu tür operasyonla yıllarca baş edemediği bir harekâtı bakın yılbaşı geldi geçti, biz atlattık. Enflasyon düşüyor, ithalat düşüyor, ihracat artıyor. Artan ihracatla rekor kırdık. 168 milyar dolarlık ihracat hacmi, 390 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ile Türkiye yeni bir rekor kırmış oldu. Bu ülke, her türlü operasyona set çekebilecek bir iradeye sahip ülkedir.\"



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