Bakan Yardımcısı Karabay: Artık genç bir nüfusa doğru gitmiyoruz

Mutlu YUCA/DÜZCE, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, Türkiye\'de genç nüfusun azaldığını belirterek, \"Artık genç bir nüfusa doğru gitmiyoruz.Taze fidanlarımızın oranı giderek azalıyor. O zaman yapacağımız bir şey var. Bu çocuklara kendi dilimizi öğreteceğiz. Kendi dilimizde kendi medeniyetimizi kuramazsak bu topraklarda bizi tutmazlar\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Düzce Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi\'nin açılışına Bakan Yardımcısı Karabay\'ın yanında Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Karabay, sosyal devlet olma yolunda büyük yol kat edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Son 15 yılda sosyal devlet olma yolunda çok büyük yol kat ettik. Bununla ilgili çok ciddi maddi kaynaklar yarattık. 2002\'de sosyal yardımlara ayrılan pay 1.4 milyar iken bugün 32 milyar. Bununla ilgili zaman zaman eleştiriler olabiliyor. İnsanlara sosyal yardım ulaştırmanın da eleştirildiği bazı söylemleri duyuyoruz. Bizim çocukluğumuzda 100 kişiden 46\'sı çocuktu. Bugün bu rakam yüzde 29. Artık genç bir nüfusa doğru gitmiyoruz. Taze fidanlarımızın oranı giderek azalıyor. O zaman yapacağımız bir şey var. Bu çocuklara kendi dilimizi öğreteceğiz. Kendi dinimizin kavramlarıyla tevekkülü öğreteceğiz. Bu bir politik mesaj değil. Kendi dilimizde kendi medeniyetimizi kuramazsak bu topraklarda bizi tutmazlar.\"

Karabay, törenin ardından Kalıcı Konutlar mevkiinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan ve inşaatı devam eden Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek şantiyede yetkililerden bilgi aldı. Karabay, daha sonra Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi\'nde kimsesiz çocuklarla bir araya geldi, incelemelerde bulundu.

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