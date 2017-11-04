Bakan Yardımcısı Ceylan: Sağlığa zarar vermeyecek sanayi hepimizin vazifesi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, \"Sanayimiz elbetteki önemli, istihdam önemli ama halk sağlığını tehdit etmeyecek, halk sağlığına zarar vermeyecek bir sanayi yapılaşmasını temin etmek de bizlerin, hepimizin vazifesi\'\' dedi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenledi. Ceylan, Karabük Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisi Marzinc\'in çevreyi kirlettiği yönündeki iddialar üzerine başlattıkları denetimler sonucunda baca gazlarında halk sağlığını tehdit edecek bir netice görmediklerini söyledi. Baca gazlarının değerlerinin 7 gün 24 saat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online izlendiğini ifade eden Ceylan, online izleme değerlerinin yanlış gönderilme ihtimaline karşı da yerinde ölçümler yaptırdıklarını kaydetti. Firmanın bulunduğu alanda yüksek miktarda cüruf birikintileri olduğunu ifade eden Ceylan, şöyle dedi:

\'\'Bizim yönetmeliklerimiz çerçevesinde bir yıldan fazla açık alanda depolanması mümkün değil, mevzuatımıza aykırı bir husus. Bu süre içinde de depolanırken de onların da şartları var, onlara da uymak zorundalar. Bir yıldan fazla zamandır burada cüruflar birikmiş, bununla ilgili ciddi anlamda yaptırım cezaları uygulanacak. Cüruflarla ilgili en hızlı şekilde buradan bertaraflarını sağlamak durumundayız. Bu cüruflar buradan en hızlı şekilde kalkmak durumunda. Bakanlık olarak il müdürlüğümüzle birlikte elemanlarımız geldi, cüruflardan numuneler alındı, bunlar analize gönderildi. Hem bizim Gölbaşı\'ndaki laboratuvarlarımızda analiz yapıldı hem de TÜBİTAK\'ın Gebze\'deki Marmara Araştırma Merkezi\'ne gönderdik. TÜBİTAK\'taki numune ilk sonuçları gelmeye başladı ama nihai sonuçlar henüz gelmedi. Kendi laboratuvarlarımızda yaptığımız sonuçlara göre cüruf içindeki tek bir metalin kurşunun limitlerin üstünde olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.\'\'

Ceylan, cürufun taşınması gerektiğini, şirketin de çeşitli kurumlarla anlaşma yaptığını ve hızlı bir şekilde günlük 20 kamyonla cürufları gönderdiğini, taşınma işleminin hızlanması gerektiğini belirtti. Ceylan, şunları söyledi:

\"Sanayimiz elbette ki önemli, istihdam önemli ama halk sağlığını tehdit etmeyecek, halk sağlığına zarar vermeyecek bir sanayi yapılaşmasını temin etmek de bizlerin, hepimizin vazifesi. Bakanlık olarak, bugünlerde Marzinc\'le oturup, Marzinc\'le kalkıyoruz. Burayı vatandaşlarımızın da tatmin olabileceği bir duruma mutlaka getireceğiz. İzliyoruz, halkımızın adına izliyoruz, bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Gerekli yaptırımlar da uygulanacak, eksiklikler de mutlaka giderilecektir.\"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı İbrahim Özdemir de bütün şikayetlere bakıldığını belirterek, \"Biz yılda 50 bin tesisin denetimini gerçekleştiriyoruz. Uygun çalışmayan bu tesislere ortalama 150 milyon lira idari para cezası uygulayıp, kirliliği önlemeleri için gerekli tedbirleri aldırıyoruz. Her türlü sanayi tesisinde bu sıkıntılar bazen olabiliyor\" dedi.



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