Bakan Yardımcısı Çelik: AR-GE yatırımlarına muazzam destek veriyoruz

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Mardin\'de iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, Araştırma Geliştirme (AR-GE) yapan sanayici ve girişimcilere muazzam destekler verildiğini söyledi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin\'e gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Çelik, Organize Sanayi Bölgesi\'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Doç. Dr. Çelik\'e Vali Mustafa Yaman, eşlik etti. Burada yatırımcılarla bir araya gelen Doç. Dr. Çelik, Mardin\'e yatırım yapmanın önünde bir engel olmadığını söyledi. Bölgede yatırımların artması gerektiğini dile getiren Çelik, \"Mardin OSB\'de yüzde 100\'lük bir doluluk oranı hepimizi sevindiriyor. Yeni ilave alan talepleri var. Bakanlığımız bu konuda her türlü desteği verecek. Çünkü bölge cazibe merkezi. Bu bölgelerde yatırım ve üretimin daha da gelişmesi ve istihdamın artması lazım. Bu bölgelerdeki gençlerimizin hem aile ekonomisine, hem de ülke ekonomisine destek olmaları adına bizler de buna gönülden destek veriyor ve bakanlık olarak gerekenin yapılması için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum\" dedi.

Araştırma geliştirme ve üretim merkezlerine bakanlık tarafından büyük destekler verildiğini ifade eden Doç. Dr. Hasan ali Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Son dönemlerde bakanlık olarak üretimi iki katına nasıl çıkarırız, ileri teknoloji ürün imkanlarımızı nasıl geliştirir ve ihracatı arttırabiliriz diye düşünüyoruz. Bunda biraz daha mesafe almamız gerektiğini gördük. Sadece OSB\'lerdeki üretim değil, bu üretimin daha nitelikli hale gelmesi için ne yapabilirizi konuşuyoruz. AR-GE merkezleri kurulsun istiyoruz. Bu yıl ki rakam olarak tasarım merkezleri içerisinde 900\'ü bulmayı hedefliyoruz. Tasarım merkezleri 10 kişi ile de kurulabiliyor. Bakanlığımızın çok büyük destekleri var. Bunun bilinmesi gerek. Çıkardığımız yeni kanunla AR-GE reform paketinde, üretim reform paketi içerisine koyduğumuz tüm bu destekler AR-GE yapan sanayici ve girişimcimize ülkemiz muazzam destekler veriyor. Örnek olarak AR-GE merkezlerinde çalışan üniversitelerin çeşitli birimlerinden mezun olmuş kişilerin çalıştırılması halinde, 2 yıllık asgari ücret kısmı bakanlığımız tarafından ödenmekte. Bunun gibi bir çok destek mevcut. Vergi muafiyetleri var. Sadece üretim olarak bakmıyoruz, ama üretim, daha fazla üretim ve elaman ama nitelikli ürün için bir çabamız var. Bizim sanayicilerimize mesajımız 2 yıl içinde çıkardığımız 3 kanunda AR-GE reform paketi, üretim reform paketi ve fikri ve sanayi mülkiyet hakları kanunu patent marka konusunda daha fazla çalışma yapmaları. Mardin\'i bunda biraz eksik gördüm. Burada marka patent çalışmalarına ağırlık verilmeli. Nitelikli ürünlerin teknolojik yatırım özelliği de var. Çok büyük destekler yapılıyor. Tekno yatırım çerçevesinde 5 milyona kadar büyük destekler veriyor ve yüzde 70\'i hibe. Bu vesile Mardin\'in geleceğinin çok parlak olduğunu gördüm.\"

Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Çelik ile görüşen işadamları da kendisine bürokratik işlemler konusundaki sıkıntıları dile getirdi. Doç. Dr. Çelik, daha sonra Mardin Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret ettikten sonra Mazıdağı Metal Geri Dönüşümü Tesisi\'nde incelemelerde bulundu.

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