Bakan Yardımcısı 2 askerin şehit olduğu bölgede inceleme yaptı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Tunceli Valisi Tucay Sonel, Nazımiye ilçesi kırsalında önceki gün PKK\'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle 2 askerin şehit olduğu bölgeyi havada inceledi.

Tunceli\'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, önceki gün Nazımiye ilçesinde operasyona çıkan Jandarma Özel Harekat ekiplerinden 2 askerin olumsuz hava şartlarından dolayı şehit olduğu bölgede, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile birlikte havadan inceleme yaptı. İki askerin şehit olduğu Pülümür ilçesindeki 2300 rakımlı Sarıbudak bölgesini helikopterle inceleyen Ersoy, ardından daha önce görev yaptığı Nazımiye Kaymakamlığı\'nı ziyaret etti. Nazımiye\'deki temaslarının ardından Bakan Yardımcısı Ersoy, Tunceli\'ye geçerek, Vali Tuncay Sonel\'i makamında ziyaret etti. Valilik makamı ziyaretinden sonra Bakan Yardımcısı Ersoy, Tunceli Jandarma İl Komutanlığı\'na geçerek, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

\'TUNCELİ BÖLGESİNDE TARİHİMİZDE GÖRÜLMEMİŞ BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI\'

8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Vali Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte güvenlik güçleriyle bir araya gelen Ersoy, terörle mücadelede Tunceli\'de önemli operasyonların yapıldığını söyledi. Ersoy, \"Tunceli bölgesinde son aylarda tarihimizde görülmemiş bir başarıya imza atıldı. Terör örgütünün hainlerine vatanımızın, milletimizin malının, canının ve namusunun düşmanlarına ve bu düşmanlığını onlar üzerinden kullananların maşalarına tarihte hiç görülmemiş şekilde dersler verdiniz. Kendilerine, bu coğrafyanın dağlarını, mağaralarını yuva yapmış alçaklar, bugün sizlerin mücadelesi ve gücü sayesinde kafalarını inlerinden çıkaramaz hale geldiler. Devletimizin, milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın teşekkürlerini sunmak için aranıza geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Bu çetin coğrafyada, böyle bir mücadele verilirken şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Bu kahramanlarımızı her zaman minnetle yad ediyoruz. Nazımiye kırsalda yapılan faaliyetle 2 kahramanımızı şehit verdik. Acımız büyük. Ancak, milletimizin kanını emen bu hainlere tarihte olmadığı kadar güzel bir üstünlük yakalamışken, bir tek terörist bile kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir\" dedi.

\'DAĞDAKİ TERÖRİST SAYISININ DÖRTTE ÜÇÜNÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİK\'

İçişleri Bakan Yardımcı Ersoy\'un ardından söz alan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise, terörle mücadelenin bir milli dava olduğunu dile getirdi. Orgeneral Çetin, şu anda ülke genelinde 700 dolayında terörist bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Terörle mücadele milli bir davadır. Terörle mücadele güvenlik kuvvetlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam ettirecekleri bir davadır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanlarımız 80 milyon milletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarımız bu konuda bize büyük destek vermektedirler. Halkımızın desteği ve hayır duaları ile güvenlik kuvvetlerimizin etkili operasyonları ile bu mücadele kısa bir süre içerisinde bitecektir. Şu anda dağdaki terörist sayısının dörtte üçünü etkisiz hale getirdik. Şu anda ülke genelinde 700’ün altında terörist var dağlarda. Bunların tamamını tek bir terörist kalmayıncaya kadar temizleyeceğiz. Ölmek var dönmek yok. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. 2 gün önce 2 kardeşimiz bu bayrak için şehit oldular.\"

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