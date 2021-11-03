Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Sizin için 'kara' olarak nitelendirilecek bir şey varsa o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Sizin için 'kara' olarak nitelendirilecek bir şey varsa o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir." ifadelerini kullandı.

Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz." cevabını verdi.

Yanık, Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz. Sizin için 'kara' olarak nitelendirilecek bir şey varsa o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir."

"Sana yol gösterdim sen yine bildiğini okuyorsun"