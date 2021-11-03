Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Sizin için 'kara' olarak nitelendirilecek bir şey varsa o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir

Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz." cevabını verdi.
Yanık, Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz. Sizin için 'kara' olarak nitelendirilecek bir şey varsa o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir."
"Sana yol gösterdim sen yine bildiğini okuyorsun"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, “Sana yol gösterdim, çevrenin vermediği aklı sana verdim, sen yine bildiğini okuyorsun. Ama vatandaşlarıma söyleyeyim; Kara Kış Fonu benzeri bir çalışmayı büyük ölçüde tamamladık. Merak etmesinler, CHP’li belediyeler halkının yanında.” demişti.