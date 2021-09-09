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Bakan Yanık: Eylül ayında 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız

İhtiyaç sahibi ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bugün başladı

09 Eylül 2021 11:06

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) eylül ayı ödemelerinin başladığını duyurdu.

Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, her bir çocuk için ortalama bin 259 lira destek verildiğini kaydetti. Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını, 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız.” (İHA)

SEDSosyal ve Ekonomik DestekAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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