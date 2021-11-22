Bakan Yanık: Bütün noktalarda kadınların varlığını teslim eden hareket AK Parti siyasetidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bütün noktalarda kadınların varlığını teslim eden hareket AK Parti siyasetidir" görüşünü savundu. Yanık, 20 yıldır AKP iktidarları olarak şiddetin her türlüsüyle mücadele ettiklerini, kadınların gerçek haklarını teslim eden hareketin AKP olduğunu öne sürdü.

Partisinin Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen 'Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı'na katıldı. Yanık, "Milletin bize 20 yıldır yerelde ve merkezi iktidarda yetki verdiği bir sürece geldik. Bizim teşkilatımızda küçük, büyük görev yoktur. Mahalle temsilcisinden mahalle yönetim kurulu üyesine, milletvekiline, bakanına, meclis üyesine kadar bütün görevler kendi durduğu yerde bir değer anlam ifade eder. Olmadığı zaman kocaman mekanizma işlemez ve bir yerde tıkanır kalır. Teşkilat, bu anlamda çok kıymetli. Kadın kolları AK Partinin hem seçmeni hem de teşkilatın hareket ve motivasyon noktası olarak çok önemlidir" dedi.

Yanık şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasetinde kadın hareketini, kadının varlığını sadece siyasette değil; siyasetle başlayan ve sonraki süreçte ekonomik, sosyal, eğitim, iş hayatında bütün noktalarda kadınların varlığını teslim eden hareket AK Parti siyasetidir. Bugün tersini söyleyenlere, tersini iddia eden muhalefet söylemlerine bakmayın. Kadınların gerçek hareketini teslim eden hareket; AK Partidir. Bunu da hepsi gayet iyi bilirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaseten hiç iddiası yokken, 1990'ların başında kendi bulunduğu hareket içerisinde belki pek çok insanı da karşısına almak pahasına başlattığı bir harekettir. Çok esaslıdır. O gün ki iddia ile bugün ki iddia arasında dünya kadar fark vardır. O gün kadınları siyaset hayatına dahil etmeye çalışan bir iradenin bugün sonuçlarını görüyoruz. Kadın ve AK Parti dediğimizde bunun ne kadar gerçek, ne kadar samimi, ne kadar doğal, ne kadar yerli olduğunu hepimiz biliyoruz, bildiğimizi de herkese anlatacağız. Kadına yönelik şiddet noktasında da AK Parti'nin çabasını herkese anlatacağız. Bu öncelikli olarak kadın kollarımızın, bizlerin görevidir diye düşünüyorum." (DHA)