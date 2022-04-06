Bakan Yanık, '15 Temmuz şehitleri için toplanan para miktarı' sorusunu yanıtsız bıraktı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazileri için toplanan yardım paralarının miktarına ilişkin soru önergesi yine yanıtsız kaldı. Toplanan yardım miktarını açıklamayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hak sahiplerinin bin 500 lira olan aylığını 2 bin 600 liraya, bin 100 lira olan bayram ikramiyelerinin ise 2 bin liraya yükseltildiğini bildirdi.

Sezgin Tanrıkulu, 11 Haziran 2020 tarihi olmak üzere TBMM’ye üç kez verdiği soru önergelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazileri için toplanan yardımların miktarını ve bu yardımların ne kadarının hak sahiplerine verildiğini sordu. Tanrıkulu’nun ilk iki önergesine yanıt gelmezken Tanrıkulu’nun Aralık 2020’de yinelediği önergesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yanıt verildi.

Bakan Yanık, yanıtında, Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı’ndan şimdiye kadar hak sahiplerine 104 milyon 145 bin lira para verildiğini açıkladı. Yanık, hak sahiplerinin aylıklarında da artış yapıldığını bildirdi. Bakan Yanık’ın yanıtına göre; hak sahiplerinin bin 500 lira olan aylık miktarı, Nisan 2022’de bin 100 lira artışla 2 bin 600 liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye miktarında da artış yapıldı. Bin 100 lira olan ikramiye miktarı 2 bin liraya çıkarıldı.

Bakan Yanık, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paranın miktarını açıklamadı. Yanık, vakıfın yöneticileri ve mütevelli heyetinin huzur hakkı ve başka bir ad altında ücret almadığını bildirdi. (ANKA)