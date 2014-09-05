Bakan, vergi vermediği için istifa etti

Fransa’da sosyalist hükümetin eski Maliye Bakanı Jerome Cazuhac’ın, geçen yıl İsviçre ve Singapur'da kayıt dışı servetinin bulunduğunun ortaya çıkması sonucu istifasının ardından şimdi de Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Thevenoud’un vergilerini ödememesi görevini bırakmasına neden oldu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, bakanın vergilerini ödemediğinin ortaya çıkmaması için istifa ettiği söylendi.

BFM televizyon kanalı, geçmiş yıllarda vergisini geç ödeyen veya hiç vergi bildiriminde bulunmayan bakanın, ortaya çıkacak skandalın büyümesini önlemek için görevinden ayrıldığını bildirdi.

Bakanın görevinden ayrılmasının, popülaritesi oldukça düşen sosyalist hükümeti zor durumda bırakması bekleniyor.

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Thevenoud'un kişisel nedenler yüzünden istifa ettiği belirtilerek, Thevenoud'un yerine 36 yaşındaki Matthias Fekl'in atandığı bildirilmişti.