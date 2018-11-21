Bakan Varank'tan yabancı yatırımcılara çağrı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)’ın düzenlediği “17. MÜSİADEXPO” açılış töreninde yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu. Bakan Varank, “Gelin detaylarını yakında açıklayacağımız Uçtan Uca Yerlileşme Programı’nın siz de bir parçası olun. İş ortaklarınızı bulun, oldukça cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep beraber kazanalım”

CNR’da düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Varank, şunları söyledi:

“Aslında bugün burada, Türkiye’den dünyaya çok güzel bir mesaj da veriyoruz. Küresel ticaret savaşlarının gündemi meşgul ettiği bu dönemde, biz yeni işbirliklerini yeşertmenin ve birlikte kazanmanın peşindeyiz. Çünkü şunu biliyoruz, ticaret savaşının kazananı olmaz. Bakın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin çoğunda büyüme beklentileri, ticaretteki bu gibi belirsizliklerden ötürü aşağı doğru revize edildi. Buna seyirci kalmamalıyız. Yatırımın, üretimin ve ticaretin canlanması için kolektif bir çabaya ihtiyaç var. MÜSİAD EXPO gibi organizasyonlar da bu çabanın somut çıktılara dönüşmesi açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Türkiye zor bir Ağustos ayını geride bıraktı.Hiçbir ekonomik dayanağı olmayan dış şoklar sebebiyle, döviz kurlarında dalgalanmalar yaşadık. Bu belirsizliklerin reel ekonomiye etkisini sınırlamak adına, çok hızlı ve sonuç odaklı tedbirler aldık. Attığımız adımların olumlu sonuçlarını da görmeye başladık. Ekim ayıyla birlikte, 12 aylık ihracatımız geçen seneye göre yüzde 8 arttı ve 167 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 145 milyar dolarını sanayi sektörümüz sırtladı” dedi.

YABANCI YATIRIMCILARA ÇAĞRI

“Üretimin ithalata olan bağımlılığını azaltmak için uçtan uca Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz\" diyen Varank, şöyle devam etti:

\" Bu programla, cari açık verdiğimiz ürünlerle yeni teknolojilerin, arz talep işbirliği modeliyle üretilmesini hedefliyoruz. Stratejik ürünlerde yerli üretimi teşvik ederek, dünya pazarlarına yüksek katma değerli ürünleri ihraç etmenin peşindeyiz. Program kapsamında kapımız tüm uluslararası yatırımcılara da açık. Ülkemizde yatırım yapan ve üreten her firma; bizdendir, Türk firmalarından farksızdır. Dolayısıyla buradaki yatırımcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin detaylarını yakında açıklayacağımız Uçtan Uca Yerlileşme Programı’nın siz de bir parçası olun. İş ortaklarınızı bulun, oldukça cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep beraber kazanalım.”

17 SIRALIK BİR SIÇRAMA GÖSTEREREK 43’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ”

Bakan Varank, “Ekim ayında sevindirici bir gelişmeye şahit olduk. Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde ülkemiz 190 ülke arasında 17 sıralık bir sıçrama göstererek 43’üncü sıraya yükseldi. Bu özetle şu anlama geliyor; idare olarak, yatırım yapmak isteyene ilave iş çıkartmıyor, bürokrasiyi azaltıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Hiç kuşkusuz bu durum ülkemizin uluslararası yatırımlar için daha da cazip hale gelmesine katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

“İŞ İNSANLARI”

Bakan Varank, konuşmasının sonunda MÜSİAD’ın açılımında yer alan “İşadamları” ifadesine dikkat çekerek, “İş adamları ifadesi asla cinsiyetçi bir ifade değil ama bazı hanımefendiler artık bu ifadenin ‘iş insanları’ olarak değiştirilmesinin daha doğru olduğuna inanıyor. İnşallah MÜSİAD’dan yakında böyle bir adımı bekliyorlar” dedi.

(FOTOĞRAF)