Bakan Varank: Zor zamanlar yaşıyoruz ama atlatırız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Son 1 ayda görece zor zamanlar yaşıyoruz ama atlatırız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğine katıldı.

Varank’ın açıklamaları özetle şöyle:

"Son 1 ayda görece zor zamanlar yaşıyoruz ama atlatırız.

Gelir dağılımı, finansmana erişim, beşeri ve sosyal kalkınmada çok iyi seviyelere geldik. 2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç var.

Sanayicilerimiz için Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımızı kasım ayında hizmete açıyoruz."