Bakan Varank, yerli aşının ikinci dozunu oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) temelli aşının ilk dozundan 20 gün sonra ikinci dozunu yaptırdı.

Varank, bilimin insanlık yararına olduğuna dikkati çekerek, “Eğer aşımız inşallah geliştirilirse, sene sonundan önce üretilirse, biz aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada bir patent tartışması var. Böyle salgının olduğu bir dönemde patent tartışmalarının yapılmasını da biz çok şık bulmuyoruz hatta insanlıkla bağdaşmadığını düşünüyoruz” dedi.

Covid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 17 Nisan’da ilk doz aşısını yaptırmıştı. Bugün ise Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın hemen ardından ikinci doz aşısını yaptırdı. Varank aşı olduktan sonra yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

“Virüs benzeri parçacıklar teknolojisine dayalım TÜBİTAK Covid-19 platformu altındaki aşımızda Faz-1 denemelerine geçmiştik. Hasan hocamızla beraber gönüllülerden olduk. 38 gönüllüden biriyiz. İlk aşımızı yaptırmıştık şimdi de ikinci dozumuzu yaptırdık. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Biz vatandaşlarımıza bu işi teşvik etmek için hem de bilim insanlarımıza ne kadar güvendiğimizi göstermek için gönüllü olmuştuk. O çağrımız yerini buldu. Hem bize hem hastanemize hem TÜBİTAK’a gerçekten onlarca yüzlerce, bu aşı çalışmasında gönüllü olmak isteyen vatandaşımız başvurdu. 360 gönüllü ile olacak. Şu anda o gönüllülere de doldu. Faz çalışmaları özellikle Faz-1 bu aşının güvenliğini göstermek için, biraz da antikor üretiyor mu? Yani bağışıklık ile ilgili testler yapılıyor. Ama bundan sonraki süreçler daha çok aşının etkinliği ile ilgili olacak“

Varank temennilerinin aşının bekledikleri gibi laboratuvar ortamında denendiği ve ispatlandığı gibi başarılı olması olduğunu belirterek, “İnşallah aşımızı başarılı olursa Faz-3 aşamasından sonra seri üretime hazır hale gelecek. Burada da biz tabii ki özel sektörde bunu üretecek firmalarımızla görüşüyoruz. İnşallah Faz-3 de başarıyla tamamlanır. Bu aşıların etkinliği ispatlanır. Biz de sene sonundan önce aşımızı elde etmiş oluruz. Bunu hep birlikte temenni ediyoruz” dedi.

Aşıda patent açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok net bir şekilde söylediğini ve bilimin insanlık yararına yapıldığı sözüne atıf yapan Bakan Varank şunları kaydetti:

“Bugün Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde söyledi. Bilim insanlık yararına yapılır. Biz bütün çalışmalarımızı insanlık yararı için yapıyoruz. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek, biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Zaten bu musibet bildiğiniz gibi ülke tercih etmiyor. Burada bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Bununla da hep birlikte mücadele etmemiz gerekir. Biz de bu arada gerçekten açıkça bu fikrimizi söylüyoruz. Bilim insanlık yararınadır. Eğer aşımız inşallah geliştirilirse, sene sonundan önce üretilirse, biz aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada bir patent tartışması var. Böyle salgının olduğu bir dönemde patent tartışmalarının yapılmasını da biz çok şık bulmuyoruz hatta insanlıkla bağdaşmadığını düşünüyoruz. Bizim aşılarımızda TÜBİTAK Covid-19 Türkiye platformundaki geliştirilen aşı ve ilaçların zaten patent fikri mülkiyet hakları devletimize ait. Hocalarımız baştan dediler ki; biz insanlık ve memleketimiz için yapıyoruz. Bütün patent hakları devletimize aittir. Biz zaten buradaki patent haklarını da şu anda devletimizin kontrolünde. Biz bunları da insanlık yararı için kullanmaya hazırız. Sadece patenti de değil. Aşı üretim süreçleri aslında bir bilgi birikimi gerektiriyor. Biz buradaki bilgi birikimini de tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız. Yeter ki insanoğlu hep birlikte bu musibetten kurtulsun.”

Tedavi amaçlı ilaç çalışmalarının şuan da devam ettiğini ifade eden Varank, “Tedavi amaçlı ilaç çalışmaları da şu anda devam ediyor. İki molekülde biz bütün süreçlerimizi tamamladık. TİTCK’ya başvurduk. 2 tane ilaç adayında Faz-2’den başlanacak şekilde yani bu iki molekül Covid olmuş vatandaşlarımızın tedavisinde kullanılacak. Bu ilacın etkinliğini test etmiş olacağız. Tabii hastalığa yakalanmamak önemli ama hastalığa yakalandıktan sonra da tedavi önemli. Bu moleküllerin hastalığın tedavisinde önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanda da bunları göstermek istiyoruz. Böylece ülkemizden başarıyla bitirilmiş bir bilimsel çalışmayla bu moleküllerin etkisini tüm dünyaya göstermiş oluruz” diye konuştu.