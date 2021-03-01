Bakan Varank: Ülkemize özgü müzmin muhaliflik türü, kendini zekâ testi sanan şuursuz ukalalık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemize özgü müzmin muhaliflik türü, kendini zekâ testi sanan şuursuz ukalalık" düşüncesini dile getirdi.

Can Gürses'in, "Yerli ve milli Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft geliştirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin kendine bulduğu slogan: "Dünya GAFAM'dan büyüktür" Memleket IQ'ya aç aç..." tweetini alıntılayan Varank, "Ülkemize özgü başka bir müzmin muhaliflik türü: kendini zeka testi sanan şuursuz ukalalık. IQ'sunu beğenmediği Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 63 patenti olan, 9 sene Intel'de çalışıp yöneticilik yapmış çok başarılı bir bilim insanı. Söyledikleri de %100 doğru!" ifadesini kullandı.