Bakan Varank: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok

Kanada, Türkiye'ye insansız hava araçlarında kullanılan teknolojik ürünlerin ihraç izinlerini iptal ettiğini açıklarken; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ilgili ürünlerin Kanada'dan ithal edilmediğini, Türkiye'de üretildiğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye menşei insansız hava araçlarının Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda kullanıldığının tespit edilmesi üzerine bu kararın alındığını söyledi.

Garneau, "İnsansız hava araçlarının bu şekilde kullanılması Kanada'nın dış siyaseti ya da Türkiye'nin verdiği son kullanım garantileri ile tutarlı değildi" dedi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bu konudaki endişelerini daha önce dile getirdiğini söyledi.

Varank: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok

Sanayi Bakanı Mustafa Varank ise "Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık Aselsan üretiyor" dedi. Varank twitter paylaşımında ilgili Aselsan'ın ilgili ürününün detaylarını da paylaştı.

Kanada Ekim ayında Türkiye'ye bazı insansız hava aracı ekipmanlarının satışını askıya almış ve ekipmanların Ermenistan'la savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığı iddialarını araştırdığını açıklamıştı.

Kanada'nın ambargo altına aldığı parçalar arasında Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarında kullanılan kamera parçaları da yer aldı. Kanada daha önce bu parçaların ihracat izinlerini 2019 yılında Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi harekatı sırasında askıya almış, ardından gevşetmiş, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarla birlikte Ekim ayında tekrar askıya almıştı.