Bakan Varank, ‘TÜGVA’ya yardımcı olun’ talimatında bulunmuş

Eski bir vakıf üyesinin sızdırdığı belgelerde göre, Gençlik Spor Bakanı’ndan Diyarbakır’da külliye yapımı için söz alan TÜGVA’nın Maliye ve Hazine’ye ait arazilerin kendilerine tahsis edilmesi ve külliyenin bakanlıklar tarafından nasıl yapılacağı anlatılıyor. Bakanların talimatına rağmen Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’un kendilerine destek vermediğinden şikâyetçi olan TÜGVA, bakanların devreye sokulmasını istiyor.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, sızan belgelere göre dönemin Gençlik Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın 8 Aralık 2016’da Diyarbakır ziyaretinde TÜGVA’ya Samsun’da olduğu gibi Diyarbakır’da da bir “Gençlik Külliyesi” yapımı için söz verdi. TÜGVA’nın külliye için Maliye Bakanlığı’na ait Kayapınar Belediyesi’nin karşısındaki 8 bin 500 metrekarelik arazi yine Maliye Bakanlığı’na ait ve imar planında karakol olan Kayapınar İmam Hatip Lisesi’nin yanındaki yeri istediği görülüyor. Belgelerdi TÜGVA’nın üçüncü yer olarak, Hazineye ait çevre yolu civarındaki yeri belirlediği ve “Bu yerin küçük bir kısmının valilik bünyesinde kurulan komisyon tarafından mera vasfının kaldırılması gerekmektedir” deniliyor. Belirtilen yerlerden birine külliye yapılarak kendilerine tahsis edilmesini isteyen TÜGVA “İl Valisi Hüseyin Aksoy’un ve bakanlığın talimatıyla vakfımıza tahsisi yapılabilir” ifadelerini kullanıyor.