Bakan Varank'tan yerli otomobil için fiyat açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üretime geçireceği yerli otomobilin fiyatına ilişkin olarak, "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak" açıklamasını yaptı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise dünyada ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek batarya krizinin çip krizinden daha önemli olabileceğini belirterek, "Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için, o batarya hücre krizine takılmayacağız" dedi.

"Kimse bakana bakmıyor ama arabaya bakıyor"

TEKNOFEST'te yer alan yerli otomobil TOGG standında konuşan Bakan Varank, "Ben alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse bakana bakmıyor ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz" ifadesini kullandı.

Sabah gazetesinden Cevdet Özdemir'in haberine göre Varank şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisindeki değişimi biz daha erken görerek doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan, bu sayede de çok farklı teknolojileri çok kolay bir şekilde entegre edebildiğimiz bir projeyi başlatmıştık. O projede planlandığı şekilde gidiyor. Bundan memnunuz"

"Türkiye yılda 2 milyon otomobil ürüten bir ülke. Bu sene Türkiye'de 750 bin araç satılması öngörülüyor. 2 milyon araç üreten bir Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalaması lazım. Bunu nasıl yapacak? Türkiye'nin otomobili ile yapacak. Biz geleceğin teknolojilerini bu otomobil projesi ile şu anda tasarlıyoruz, üretiyoruz, tedarikçilerimiz geleceğin otomobiline yönelik üretim yapma kabiliyetini kazanıyor"

"Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak "