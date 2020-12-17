Bakan Varank'tan yabancı ülkelere yapılan yardımlar gelen eleştirilere: O ülkelerin BM'de birer oyu var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, farklı ülkelere yapılan yardımlar konusunda gelen eleştirilere “Burada verdiğimiz rakamlar 3 milyon, 5 milyon ama o ülkelerin uluslararası arenada, Birleşmiş Milletler'de birer tane oyu var” diyerek yanıt verdi.

Varank, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet milletvekilleri konuşmalarında, hükümetin vatandaşlara yardım yapmadığı, bütün yardımları yurtdışına gönderdiğine yönelik eleştiriler yöneltti TBMM tutanaklarına göre Varank, bu eleştirilere özetle şöyle yanıt verdi:

"Verdiğimiz rakamlar 3 milyon, 5 milyon ama o ülkelerin uluslararası arenada, Birleşmiş Milletlerde birer tane oyu var. Onlarla kurduğunuz ilişkiler size uluslararası arenada ne katkılar sağlar, bunu düşünebilmeniz lazım. Ben şunu söylüyorum: Yani burada her türlü yapılan işe karşı çıkılıyor, doğru ya da yanlış olduğuna bakılmıyor. Ben gerçekten bu tavrı anlamakta zorluk çekiyorum ve burada bir sayın milletvekili dedi ki: “Hakkımız varsa helal etmiyoruz.” Hakkınız olduğunu düşünmüyorum ama bu kadar…"

"Sanki Türkiye'de hiç sosyal yardım yapılmıyor, yurt dışına bütün yardımlar gönderiliyormuş gibi"

"Şimdi, biz gerçekten ihtiyaç sahiplerini bulup onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Burada konuşmacılar şöyle bir hava oluşturmaya çalışıyorlar: Sanki Türkiye'de hiç sosyal yardım yapılmıyor ama bu dönemde yurt dışına bütün yardımlar gönderiliyormuş gibi. Ben şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bakınız, uluslararası siyasetten bahsediyoruz, ülkeler arasındaki iş birliğinden bahsediyoruz. Bu dönemde, pandemi gibi dünyanın daha önce hiç karşılaşmadığı bir musibet döneminde bizim ülkelerle dayanışma göstermemiz ve bize çoğunluğu talepte bulunan ülkelere yardım etmemizi burada sanki biz milletimizin parasını onlara götürüp veriyormuşuz gibi bir hava oluşturulmasını gerçekten ben anlamakta güçlük çekiyorum."

" Burada konuştuğumuz rakamlar çok küçük ama uluslararası ilişkilerde etkisi çok büyük"

Bakın değerli arkadaşlar, buradaki büyükelçilerin hepsi bu parlamentodaki konuşmaları ülkelerine rapor ediyorlar. Siz, burada 'Şu ülkeye şunu verdiniz, bu ülkeye bunu verdiniz.' dediğinizde o ülkelerde nasıl bir hava oluştuğunu düşünebiliyor musunuz? Ve şimdi, yirmi milyon, otuz milyonluk ülkeler var. Diyorlar ki: 'Bizim ülkemizde hiç BSL-3 laboratuvarı yok. Bilim insanlarımız gelip orada çalışma yapabilir mi?' Ne diyeceğiz biz bunlara? Hayır, pandemi dönemi asla gelemezsin, gelirsen ben senden yemek parası alırım, şunu alırım mı dememiz lazım. Burada konuştuğumuz rakamlar gerçekten çok küçük rakamlar ama uluslararası ilişkilerde bunların etkisi çok büyük. Bu ülkelerin hepsinin Birleşmiş Milletlerde birer oyu var, bizim bunlarla ticari ilişkilerimiz var, uluslararası alanda beraber hareket etmemiz gereken alanlar var. Dolayısıyla, bence sorumlu bir siyaset göstermek ve burada, Parlamentoda yabancı ülkelerle ilgili konuşurken -özellikle yardımlar konusunda- çok hassas konuşmak gerektiğini düşünüyorum.