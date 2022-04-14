Bakan Varank'tan TOGG açıklaması: İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz" dedi.

Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantı'na katıldı. Şişli'de düzenlenen bir otelde düzenlenen programda MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un konuşma yaptı. Akkol'un konuşmasının ardından kürsüye Bakan Varank çıktı.

Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Türkiye'nin otomobili projesi bu politikaların başında geliyor . Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak.Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)