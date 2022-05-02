Bakan Varank: İstanbul Belediye Başkanı teröristleri tespit edip işten atabilirdi

İBB'deki 'terör' iddialarıyla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar'da gerçekleştirilen bayramlaşma programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bayramlaşmada konuşan Varank, İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan ve 6 yıl önceki silahlı fotoğrafları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Şafak D.'nin tutuklanmasına ilişkin 'terör' açıklaması yaptı.

Varank şöyle konuştu:

"Hâlâ bu şehirlere teröristleri, terör yandaşlarını sokmaya çalışanlar da var. Bayram günü ben bu konulara girmek istemiyordum ama İstanbul'un Belediye Başkanı'nın bir açıklamasını gördükten sonra maalesef bu konuya girmek zorunda kendimi hissettim. Biliyorsunuz seçimden önce biz ısrarla dedik ki 'bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi gizli bir ittifak kuruyor ve bu ittifakla terör yandaşlarını, teröristlerle beraber hareket edenleri İstanbul'a getirmeye çalışacak.' Biz bunu dediğimizde buna inanmadılar. Şimdi görüyoruz ki, İstanbul'da belediye içerisinde çalışan, dağda kalaşnikoflu fotoğrafları olan insanlar şu anda belediyede çalışıyor ve bize şunu söylüyorlar; 'bizim teröristleri tespit etme durumumuz yok.'

Ama İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul'da belediye aldığında nasıl AK Partilileri tespit edip 13 bin kardeşimizi işten atmışsa aynı şekilde o teröristleri de tespit edip işten atabilirdi. Ama bunu yapmadılar. Çünkü bir şeyin diyetini ödüyorlar. Bu manada değerli kardeşlerim; bizim çok şuurlu olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım ve gerçekten terörle mücadelede asla fırsat vermememiz lazım"

Ne olmuştu?

İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan ve altı yıl önceki silahlı fotoğrafları gerekçe gösterilerek tutuklanan Şafak D.'ye ilişkin İBB'yi hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunun hesabını vermesi lazım" demişti.

Erdoğan’ın bu ifadelerine yanıt veren İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, "Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin…” diye konuşmuştu.