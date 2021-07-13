Bakan Varank'ın büyüme beklentisi konusunda vurgu yaptığı JP Morgan raporunda yıl sonu dolar beklentisi 9,50!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın JPMorgan'ın Türkiye için büyüme beklentisini yükseltmesiyle vurguladığı raporda, enflasyonda artış ve yıl sonunda dolar/TL'nin 9,50'ye ulaşacağı tahmini de yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Ankara'da bir açılış töreninde yaptığı konuşmada ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan'ın bir raporuna işaret ederek “Daha iki gün önce ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan bir rapor yayımladı. Felaket tellallarına inat Türkiye'nin beklenenden çok daha hızlı bir şekilde toparlanıp başarı performansı göstereceğini öngörüyor" dedi. Muhalefetin ekonomi konusunda eleştirilerine de tepki gösteren Varank, “Uluslararası kuruluşların bir bir teyit ettiği bu gelişmelere karşı ne hikmetse muhalefet lal olmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Varank'ın işaret ettiği rapor, 8 Temmuz'da yayımlandı. Raporun başlığı “Yükselen piyasaların görünümü ve strateji” başlığını taşıyor. Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre raporda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini yükseltildiği hatırlatılıyor. Banka haziranda 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 6,8'e yükseltmişti ancak 2022 büyüme tahmini yüzde 3,4 ile düşük seviyede kaldı.