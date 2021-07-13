Bakan Varank'ın büyüme beklentisi konusunda vurgu yaptığı JP Morgan raporunda yıl sonu dolar beklentisi 9,50!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın JPMorgan'ın Türkiye için büyüme beklentisini yükseltmesiyle vurguladığı raporda, enflasyonda artış ve yıl sonunda dolar/TL'nin 9,50'ye ulaşacağı tahmini de yer alıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Ankara'da bir açılış töreninde yaptığı konuşmada ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan'ın bir raporuna işaret ederek “Daha iki gün önce ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan bir rapor yayımladı. Felaket tellallarına inat Türkiye'nin beklenenden çok daha hızlı bir şekilde toparlanıp başarı performansı göstereceğini öngörüyor" dedi. Muhalefetin ekonomi konusunda eleştirilerine de tepki gösteren Varank, “Uluslararası kuruluşların bir bir teyit ettiği bu gelişmelere karşı ne hikmetse muhalefet lal olmuş durumda” ifadelerini kullandı.
Raporda, Türkiye için 2021 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 13.4’ten yüzde 14.7’ye, 2022 sonu enflasyonu tahmini yüzde 10.5’ten yüzde 11.5’e yükseltildiği de aktarıldı. Merkez Bankası (TCMB), 2023 sonu için enflasyonda yüzde 5 seviyesine ulaşmayı hedeflerken, bankanın beklentisi yüzde 11,5. Banka, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama yüzde 18,1'lik yüksek enflasyon beklentisine de sahip.
Raporda JPMorgan'ın dolar/TL tahminleri de yer alıyor. Buna göre, banka, son günlerde 8,60-8,70 aralığında hareket eden dolar/TL'nin eylül sonunda 9'a, yıl sonunda 9,50'ye ulaşmasını öngörüyor. Bankanın 2022 yılı Mart sonu için kur tahmini 10,00, Haziran 2022 tahmini ise 10,50.