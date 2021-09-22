Bakan Varank: Elektrikli otomobillerdeki ÖTV artışı lüks araçlara yönelikti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest'te açıklamalarda bulundu.

Varank, elektrikli otomobillerdeki ÖTV artışına ilişkin olarak "Oradaki hamlenin özellikle ithal lüks otomobiller dönük bir ayağı vardı. Maalesef çok lüks otomobilleri daha uygun fiyatlarla Türkiye’ye getirmeye çalışanlar oldu, ona dönük bir hamleydi" dedi.

Varank, vergi uygulamalarının hem ülke ekonomisinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hem de sektörlerin önünü açacak şekilde tasarladıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"KDV olsun ÖTV olsun ihtiyaçlar hasıl olsun biliyorsunuz pandemi döneminde çok ciddi indirimler gerçekleştirdik. Bu bağlamda da Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ne sektörün önünü kesmek istiyor ne de çok lüks ithal otomobillerin Türkiye’de satılmasını istiyor. Bu dengeyi tutturacak şekilde önümüzdeki dönemlerde de bu uygulamaları revize etme ile ilgili çalışmaları var"