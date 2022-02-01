Bakan Varank: CHP, bu yıl vergilerinizden 149 milyon lira hazine yardımı alacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videodaki otel odasının gecelik fiyatının 100 bin liradan fazla olduğu iddia edildi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya göndermede bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP'nin, bu yıl hazineden 149 milyon lira yardım alacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da kaldığı otele ilişkin gündeme gelen iddialar ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın bu konuyu "CHP içi kriz" olarak yorumlamasına ilişkin soruya CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şu yanıtı vermişti:
"Bu mekanizmayla insanları hapse atıyorlar"
"O kadar akıl yok ki Genel Başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme baş vuruyorlar. Otel Hilton Harbiye, troller hemen devreye. Aynı dakika yandaş gazeteciler, bomboş işler. Bu mekanizmayla insanları hapse atıyorlar. İşte sarayın meşgalesi bu. İşte Genel Başkanımızın anlattığı şey tam olarak da bu. Hepsi aynı tweeti atmış, akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a daha da şunu söyleyeyim, kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Önce burnuna pudra şekeri çeken danışmanın fotoğraflarını kim verdi araştırsın."