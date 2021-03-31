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Bakan Varank: Aşamalar başarıyla sonuçlanırsa sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip aşı adayımız elimizde olacak

31 Mart 2021 21:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inovatif yerli aşı çalışmaları konusunda, aşamalar başarılı bir şekilde tamamlanırsa sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip yerli bir aşı adayının olacağını söyledi.

Meclis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bakan Varank, nazal aşı içinse Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurulduğunu ve onay alındıktan sonra insan deneylerinin başlayacağını açıkladı.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mustafa VarankSanayi ve Teknoloji BakanıKoronavirüs aşısıCovid-19Covid-19 aşısı
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