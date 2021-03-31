Bakan Varank: Aşamalar başarıyla sonuçlanırsa sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip aşı adayımız elimizde olacak

"VLP aşı çalışması, inovatif bir aşı çalışması. Virüse benzettiğiniz bir yapıyla antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz; basitçe anlatımı bu. Ama bizim aşımız, hem bu teknolojinin yeni olması hem de virüsün 4 bölgesini de hedef alan protein tabanlı aşı olması bakımından değişik bir aşı teknolojisi. Biz, tabii ki aşımızdan çok umutluyuz. İnsan çalışmaları Cumartesi sabahı itibarıyla başladı. Eğer bütün aşamalar başarılı bir şekilde tamamlanırsa, inşallah sene sonundan önce aşımızı elimize alabiliriz. Burada önemli olan hususlardan biri de bunları üretecek tesislerin hazır olması. Zaten firmalarla hocalarımız çalışıyor. Bu aşamaların tamamı başarılı olursa inşallah sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip aşı adayımız olacak.