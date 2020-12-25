Bakan Varank: 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Varank, şunları söyledi:

"İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz.

(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz."