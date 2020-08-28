Bakan Varank: 2030'da elektrikli, bağlantılı ve otonom araç üretiminde Avrupa'da lider olmayı hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2030 yılında elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa’da lider ve dünyada ilk beşte olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kocaeli’de Hyundai Assan fabrikasındaki i20 Seri Üretim Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomobil sektöründe öne çıkan otonom yazılımları geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Varank, “Tüm modlarda üretilen araçlarda; yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını en az yüzde 75’e çıkaracağız. 2030 yılında; elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa’da lider ve dünyada ilk 5’te olmayı hedefliyoruz. Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla, ülkemizi Batarya Üretim Merkezi yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Elektrik-elektronik sektörlerinde üretim yapan şirketleri otomotiv sektörüne yönlendireceklerini belirten Varank, “Sektörün geleceğini; yazılım ve yapay zeka teknolojileri belirleyecek. Türkiye bu fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilecek entelektüel sermayeye sahip. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Yakın zamanda yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacak, Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak bu planı uygulamaya başlayacağız” dedi.

'Türkiye’nin Otomobili' bir araba üretmenin çok daha ötesinde

Yerli otomobil ile ilgili bilgi veren Varank, “Tabi konu otomotiv olunca, Türkiye’nin otomobiline de değinmeden geçmek olmaz. Biliyorsunuz 18 Temmuz’da Gemlik’te fabrikamızın temellerini attık. Tedarikçi seçimlerinin büyük bölümü tamamlanmış durumda. Tam da bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus bulunuyor. TOGG’un tedarikçileri arasında, daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış çok parlak girişimler, start-up’lar var. Bu firmalar yeni ve özgün işlere imza atıyor. Örneğin; otomobilimizin kamerasını, akıllı yaşam teknolojileriyle etkileşimini ve artırılmış gerçeklik teknolojisi gibi yüksek katma değerli işlerini, gencecik Türk girişimleri üstleniyor” diye konuştu.

Keşfedilmemiş genç yetenekleri de sürece dahil ettiklerini söyleyen Varank, ”Verdiğim şu üç örnek bile, 'Türkiye’nin Otomobili'nin' bir araba üretmenin çok daha ötesinde olduğunu ispatlıyor. İşte milli bir otomobil yapmanın kıymeti de bu noktada ortaya çıkıyor. Böylece mevcut tedarikçilerimizi güçlendirmenin yanında, keşfedilmemiş genç yetenekleri de iş planımıza katıyoruz. Bu kabiliyetleri küresel rekabete de hazırlıyoruz. Böylece ekosistemi, özgün bakış açımızla ve kendi imzamızla temelden inşa ediyoruz. Bu manada sektörle sıkı işbirliği içinde hazırladığımız mobilite araç ve teknolojileri yol haritasında kendimize somut ve iddialı hedefler koyduk” dedi.