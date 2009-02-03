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Bakan Unakıtan by-pass ameliyatı olacak

Kemal Unakıtan, by-pass ameliyatı olmaya karar verdi. Tıkalı 3 damarı değiştirilecek.

03 Şubat 2009 02:00

Hafta sonu hastaneye kaldırılan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Hacettepe Hastanesi’nde by-pass ameliyatı olmaya karar verdi. Tıkalı 3 damarı değiştirilecek. Ameliyat Çarşamba günü yapılacak.


Aeliyatını, Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. İlhan Paşaoğlu yapacak. Paşaoğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i de ameliyat etmişti.

2005’te de hastaneye yattı

2005 yılı Ekim ayında bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yine Hacettepe Hastanesi'ne kaldırılan Bakan Unakıtan, üç gün hastanede kalmıştı. Bu süre içinde geniş çaplı bir check-up'tan geçirilen Bakan'ın o dönemde kalbinde herhangi bir soruna rastlanmamıştı. Dolayısıyla Bakan'ın kalp rahatsızlığının son üç yıl içinde oluştuğu tespiti yapılıyor. 2007 yılında yapılan genel seçim öncesinde Eskişehir'den milletvekili adayı gösterilen Bakan Unakıtan, adaylığının açıklanmasının ardından Eskişehir ikinci değil, adeta birinci adresi olmuştu. Yerel seçimler nedeniyle Eskişehir ziyaretlerini sıklaştıran Unakıtan'ın yaşadığı stres ve düzenli beslenememe gibi nedenlerle kalp sıkıntısı yaşadığı ifade ediliyor.

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