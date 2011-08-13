Bakan uğurlamasında rektöre 'polis dayağı'

T24 - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir şube müdürü ile polis memuru tarafından darp edildiğini iddia etti.





İnanç, düzenlendiği basın toplantısında, Muş Alparslan Üniversitesi kampüs inşaatı temel atma töreni için şehre gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya polisevinde verdikleri yemeğin ardından çıkan gerginlikte darp edildiğini söyledi.



Polisevinde verdikleri yemeğin ardından Bakan Yazıcı'nın aracına binip ayrıldığı sırada şoförü, basın danışmanı ve kendisinin fiili saldırılara maruz kaldığını savunan Rektör İnanç, şunları kaydetti:



“Polisevi'nden ayrılmadan önce bir gerginlik oldu, şoförüm ve basın danışmanım fiili saldırıya uğradı. Ben de konuyu öğrenmek için fili saldırıda bulunan şube müdürüne sorun olup olmadığını sordum. Bu sırada şube müdürü dönüp bana hakaretlerde bulundu. Ben de 'beni tanımadığını' düşünerek kendimi tanıtarak rektör olduğumu söyledim. Buna rağmen hakaretlerine ve tehditlerine devam etti. Daha sonra maalesef beni darp etti. Ardından bir polis memuru tarafından darp edildim.”



Yaşanan olayların hepsinin polisevinin avlusunda bulunan kameraların kayıtlarında mevcut olduğunu öne süren İnanç, bu olayın arzu ettikleri bir tablo olmadığını dile getirdi.



Bir rektöre yapılan darp girişiminin hukuk ve yetkili merciler nezdinde karşılığını bulacağına inandığını ifade eden İnanç, “Konuyla ilgili olarak Ankara'daki ilgili mercilerle görüştük. Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın konuyu öğrendiğini ve üzüldüğünü ifade eden Prof. Dr. İnanç, Bakan Yazıcı'nın bu idari zafiyetin mutlaka giderilmesi gerektiği talimatını verdiğini öne sürdü.



Muş Valisi Ali Çınar da olayın yaşanmasının ardından toplantı düzenleyerek, Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep ettiklerini söyledi.





Sorunun polisevinde iftar yemeği sonrası yaşandığını dile getiren Çınar, şöyle konuştu:



“İftar yemeği sonrasında rektörümüzle güvenlik şube müdürü ve çocuk şube müdürü arasında tartışma yaşanmış. Olay yerinde karşılıklı sözler sarf edilmiş. Sözlerin ne olduğunu duymadığımız için bilmiyoruz. Bu hususun tahkikata ihtiyacı olduğunu değerlendirdik. Bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğümüzden soruşturma ve inceleme için müfettiş talep ettik. Tahkikat yapıldıktan sonra konu açıklığa kavuşacaktır.”



