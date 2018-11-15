Bakan Turhan: İstanbul'a 10 yeni köprü inşa edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul kapsamında 10 yeni köprü inşa edileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmar planlarının son aşamaya gelmek üzere olduğunu, kanalın inşaatına gelecek yıl başlamayı hedeflediklerini söyleyen Turhan, "2020'ye kalmaması lazım, ülkemizin yatırım ortamının iyileşmesine bağlı olarak umarım 2019 içinde başlarız" dedi.

Turhan projede yer almak için yabancı ülkelerden istekliler olduğunu belirterek, "Sadece Çinliler değil, dünyanın değişik bölgelerinden yatırımcılar proje hakkında bilgi alıyorlar... zaman zaman dönüşler oluyor" diye konuştu.

Daha önce Kanal İstanbul üzerinde doğu-batı istikametinde biri demiryolu olmak üzere 6 köprü planlandığını ifade eden Turhan, planlarda kara ve demiryolu köprüsü sayının 10'a çıkarıldığını ifade etti.

"Havalimanı metrosu 2019'da devreye girecek"

Turhan, İstanbul'da Sabiha Gökçen havalimanı ile üçüncü havalimanını birbirine bağlayacak demiryolu hattının projelendirme çalışmalarında da son aşamaya gelindiğini ve en yakın zamanda inşaatı için ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Üçüncü havalimanına tren ile ulaşım hatları hakkında bilgi veren Turhan, Gayrettepe ve Halkalı ile üçüncü havalimanını bağlayacak metro hatlarının sırasıyla 2019 ve 2020 yılında devreye gireceğini belirtti.

Turhan ayrıca, "Pendik, Sabiha Gökçen'den gelip Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçen raylı sistem hattı için de projelendirme çalışmalarında sona gelindi. İhalesine en yakın zamanda çıkacağız" dedi.