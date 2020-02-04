Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı garanti edilen yolcu sayısını geçti, kamuya ek ödeme yapacak

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı'nda, hizmete açıldığı günden 2019 yıl sonuna kadar 330 bin uçak, yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden, kamuya 22.4 milyon Euro'luk bir ek ödeme yapacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin toplantı düzenledi. Kanal İstanbul projesine ilişkin konuşan Turhan, "Kanal İstanbul'da ihale aşamasına geldik. Bu yıl içerisinde ilk kazmayı vuracağız" dedi. Turhan Rusya, Hollanda, Belçika, Çin hükûmetininKanal İstanbul ile ilgilendiğini ifade etti.

Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattına ilişkin de bilgiler paylaşan Bakan Turhan, bu yılın ilk çeyreğinde test sürüşlerine başlanacağını belirtti.

Öte yandan Turhan yap-işlet-devret modeli ile yapılacak 'Büyük İstanbul Tüneli' projesinin ihalesinin bu yıl yapmayı planladıklarını kaydetti.