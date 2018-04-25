T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAKAN TÜFENKCİ'DEN İŞ DÜNYASINA "ERKEN SEÇİM" MESAJI

  Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ-İSTANBUL DHA Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gündem çok yoğun ve gündemin ana maddesi siyaset, erken seçimler

25 Nisan 2018 14:27

 

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ-İSTANBUL DHA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Gündem çok yoğun ve gündemin ana maddesi siyaset, erken seçimler. Ancak, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uyguluyoruz, uygulayacağız, ne de popülist anlamda bir siyaset yapmayacağız\" dedi. 
Bakan Tüfenkci, İstanbul\'da  TÜSİAD ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle hayata geçirilen \"Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri\" serisi kapsamında serinin \"Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku\" temalı ilk seminerine katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, gündemin yoğunluğuna dikkat çekti, siyaset ve erken seçimlerin de gündemin ana maddesi olduğunu söyledi.  

İŞ DÜNYASINA SEÇİM MESAJI
Tüfenkci, \"Ancak, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uyguluyoruz uygulayacağız, ne de popülist anlamda bir siyaset yapmayacağız. Dolayısıyla gündemin, özellikle iş dünyamızın yeni yatırımları, rekabetin korunması, yeni ve sağlıklı yatırımlara imkan tanımak ve bu anlamıyla yeni fırsatları kaçırmama adına özellikle seçimin erkene alınması ve sürenin de bu anlamıyla kısa olması esasın da iş dünyasının arzuladığı ve önemsediği bir konudur diye düşünyorum\" dedi. 

Görüntü Dökümü
------------------
-Bakan Tüfenkci\'nin açıklamaları
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALASCansel KİRAZİSTANBUL DHA Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciAncakTüfenkciRekabet KurumuEkonominin Rekabet Dinamikleri"Veri Online PlatformlarRekabet Hukuku"BuradaBakan TüfenkciDÜNYASINA SEÇİM MESAJI Tüfenkci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24