Bakan Tüfenkçi'den bayram tatili açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Konfederasyonunun (TESK) Avrupa Birliği ile yürüttüğü ortak proje olan Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (ADAPTESK) kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakan Tüfenkçi, 'Kurban Bayramı'nda 10 günlük tatil olacak mı?' sorusuna 'Bayram tatilini Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız' yanıtını verdi.

Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Konfederasyonunun (TESK) Avrupa Birliği ile yürüttüğü ortak proje olan Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (ADAPTESK) kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tüfenkci “Bayram tatili ile ilgili bakanlar kurulunda konuşup ortak bir karara vardığımız da sizler ile paylaşacağız” dedi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “ADAPTESK Projesinde sona geldiğimiz bugün sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“Bayram tatilini Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız”

Türk vatandaşlarının geçiş yapamadığı ancak insanı yardımın gönderilip kontrollü olarak ticaretin yapıldığı Suriyesınırından bulunan Cilvegöz kapısının karşısındaki kapıyı terör örgütünün ele geçirdiğini ve ticareti yavaşlattığını dile getiren Tüfenkci, “Suriye kapılarımızdan birisi olan Cilvegözü kapısının karşı kapısının özellikle bizimde terörist bir grup olarak kabul ettiğimiz bir grubun eline geçtiği için o grubun hakimiyeti sona erene kadar veya en azından zayıflayana kadar insanı yardım dışındaki diğer malların ihracı noktasında ve gidişi noktasında bir yavaşlatma var. Bildiğiniz gibi Suriye’ye bizim ithalatımız bulunmamakta. İhracat yapıyoruz dolayısıyla orada öyle bir sıkıntımız var. Zannedersem on, on beş gün içerisinde düzelecektir. Diğer bir soru bayram tatili ile ilgili onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacaklardır” dedi.

“Doğuda esnafımızın normalleştiğini görüyoruz”

Doğu bölgelerinden Terör operasyonlarında zarar gören esnafların ve sanayicilerin normalleştiğini ve bölgede ticari faaliyetlerinin gelişeceğini dile getiren Tüfenkci, “Terörden zarar gören esnafların hazine destekli Halkbank kredilerinden doğan borçlarını ertelemiştik. Özellikle Sur Bölgesi ve diğer bölgelerde de esnafımıza faizsiz krediler vermiştik. Baktığımız zaman sağlanan huzur ve güven ortamı ile beraber esnafımızda hızla bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Ticaretin normalleştiğini görüyoruz. Esnaflarımızın sanayicilerimizin burada yeni yatırımlara hazırlandıklarını özellikle cazibe merkezleri ile beraber ilan edilecek yatırımlar ile beraber o bölgenin ticari faaliyetlerini göreceğiz” dedi.

Düzenlenen basın toplantısında projenin son aşamalarına geldiklerini ve bin 500 yönetici ve personele eğitim imkanının yaratıldığını dile getiren Palandöken, “ADAPTESK Projesinde sona geldiğimiz bugün sizlerle Basın Kahvaltımızda buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada sizlerle geride bıraktığımız 2 yılda esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet yolunda kat ettiğimiz merhaleleri paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Sözleşme Makamı olduğu, Konfederasyonumuz ve AB’nin birlikte ortaklaşa sağladığı 6 buçuk milyon Avroluk bütçe ile 23 binden fazla esnaf ve sanatkar ile TESK’in merkezi-yerel teşkilatında görev yapan bin 500 yönetici ve personele eğitim imkanı yaratıldı” dedi.

“Uzun tatil esnafı zor duruma sokuyor”

Toplantı sonrasında esnafın düşüncelerini alan Palandöken, bayram tatilinin uzatılması konusunda esnafın rahatsız olacağını dile getirdi. Esnaf ve sanatkarlar olarak yaklaşan Kurban bayramı tatilinin uzamasını şehirleri boşalttığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun bir yaz tatili sürecindeyiz. Kurban bayramı sebebiyle resmi tatilin uzatılması ile şehirler boşalır. Şehirlerin boşalması ile esnafı ekonomik olarak zorlar. Turizm sektörü ve bölgeleri için uzun bayram tatili iyi gelebilir. Ama ülke geneli için iyi değil. Şehirler boşalıyor. En önemlisi uzun tatil zamanlarında artan trafik kazaları giden canlar ve toplum olarak hepimizi üzüyor. Hem ekonomi bakımından hem de yaşanan trafik kazaların azalması için tatil süresinin uzatılmaması olumlu bir karar olacaktır” dedi.