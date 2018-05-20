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Ekonomi

Bakan Tüfenkci: Türkiye'yi 2023'e kadar iki kat büyütme hedefimiz var

"24 Haziran'dan sonra da en az Türkiye'yi 2023'e kadar iki kat büyütme hedefimiz var. Bunu da hep birlikte başaracağız"

20 Mayıs 2018 02:30

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin 2002'den bu yana 3,5 kat büyüdüğünü belirterek, "24 Haziran'dan sonra da en az Türkiye'yi 2023'e kadar iki kat büyütme hedefimiz var. Bunu da hep birlikte başaracağız" dedi.

Malatya Yeşilyurtlular Yardımlaşma Derneği'nin iftarında konuşan  Tüfenkci, göreve geldiğinden bu yana ticareti kolaylaştırmak adına, haksız  rekabetin önlenmesi, gümrüklerde iş ve işlemlerin hızlandırılması ile ihracatın  artırılması noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.

Son yıllarda ihracatta yaşanan artışa işaret eden Tüfenkci, şöyle  konuştu:

"2002'den bu yana ihracatımızı 5 kat artıran, ülkeyi 3,5 kat büyüten  bir noktaya geldik. Baktığınız zaman türlü oyunlara rağmen, Türkiye'nin esasında  başına gelenler başka bir ülkenin başına gelse, kolay kolay belini  doğrultamayacağı hadiseleri biz sizlerin de desteği ile kısa sürede atlattık. 15  Temmuz gibi hain bir darbe girişimini bu yaşadı ve 'Türkiye iflas etti, bir daha  belini doğrultamaz' diyenler oldu. Yurt dışındaki menfi propagandalara, yurt  içindeki bombalı saldırılara, terör saldırılarına rağmen biz bir yandan terörle  mücadele ettik, bir yandan da ülkeyi büyütmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta  itibarıyla bugün Türkiye 3,5 kat büyümüş bir Türkiye haline geldi, inşallah  önümüzde yeni bir dönem var, 24 Haziran'dan sonra da en az Türkiye'yi 2023'e  kadar iki kat büyütme hedefimiz var. Bunu da hep birlikte başaracağız."

Haziran 2015 seçimlerinde Malatya'ya verdikleri tüm sözleri  gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, katılımcılara bu sözler ve hayata  geçirilen projeler hakkında bilgi veren Tüfenkci, dernek yetkilileri ve  Yeşilyurtlular ile aile fotoğrafı çektirdi.

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