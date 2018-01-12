T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Tüfenkci, Malatya'da kolektör hattının temelini attı (3)

MESLEK YÜKSEK OKULUNUN TEMELİ ATILDI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da İnönü Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize sanayi bölgesinde inşa edilecek meslek yüksek okulunun temel atma törenine katıldı

12 Ocak 2018 20:04

MESLEK YÜKSEK OKULUNUN TEMELİ ATILDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da İnönü Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize sanayi bölgesinde inşa edilecek meslek yüksek okulunun temel atma törenine katıldı. 30 bin 800 metrekare yerleşkeye yapılacak okulun temel atma töreninde konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, kentte uzun yıllar konuşulan üniversitenin şehre katkısı ve şehir ile birlikte gelişme fonksiyonunun olduğunu belirterek, şunları söyledi:
\"Sanayicinin ihtiyacını karşılamaya küçük sanayi de dahil olmak üzere, Özsan Sanayi Sitesi de dahil olmak üzere, diğer sanayileri de dahil olmak üzere, çıraklık eğitimini 6 bin 767 sayılı Kanun ile 12 yıllık zorunlu hale getirdik. Meslek ve teknik eğitimde öğrencilerin beceri kazanabilmeleri için staj için kapılarını açan işletmelere devlet desteği sağladık. İnşallah kazasız ve belasız bir inşaat dönemi sonrasında zannedersem 2019 Haziran ayında gibi bir açılışı var ama dileğimiz bunu daha öne çekebilmek\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından dua okundu ve Bakan Tüfenkci ile protokol üyeleri, temel atma butonlarına bastı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MESLEK YÜKSEK OKULUNUN TEMELİ ATILDI GümrükTicaret Bakanı Bülent Tüfenkci MalatyaTicaretSanayi OdasıBakan Bülent TüfenkciSanayi SitesiKanunMeslekHaziranKonuşmalarınMüftüsüBakan TüfenkciFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24