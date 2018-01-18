Bakan Tüfenkci, Katar'da Evkur Yeni Malatyaspor'a oyuncu istedi

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar\'da Bülent Uygun\'un çalıştırdığı Al Gharafa SC takımını ziyaret etti. Tüfenkci, 2022 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak olan Katar\'a ve futbol kulüplerine başarı diledi.

Bakan Tüfenkci, Katar\'daki temasları sırasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Al Gharara Kulübü\'ne ziyaret etti. Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu\'nu teknik direktör Bülent Uygun ile kulüp yöneticileri karşıladı. Bakan Tüfenkci ziyarete ilişkin şöyle konuştu: \"Türkiye\'de başarılı bir teknik direktörlük ve futbolculuk kariyeri olan Bülent kardeşimizin daha önce de Katar tecrübesi olması ve tekrar Katar\'da görev yapıyor olması, Türkiye Katar ilişkileri ve Türkiye\'de kazandığı futbol tecrübesini aktarması bakımından da güzel bir örnek.\"

Türkiye\'den Katar Yıldızlar Ligi\'ni de takip ettiklerini belirten Bakan Tüfenkci, \"Özellikle Bülent\'in çalıştırdığı takımın daha üst sıralarda yer alacağına inanıyoruz. İnşallah öyle bir başarı yakalayacaklar. Şampiyonluğa oynamanız lazım\" dedi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR\'A OYUNCU TRANSFERİ

Kulüp yöneticilerinden takım oyuncuları hakkında bilgi alan Bakan Tüfenkci, \"Eğer gençlerden iyi olanlar varsa ve Bülent Hoca onay veriyorsa, Evkur Yeni Malatyaspor\'a transfer edelim\" şeklinde konuştu.

Al-Gharafa Teknik Direktörü Bülent Uygun ise çalıştırdığı takımın, Yeni Malatyaspor ile kardeş kulüp olmak istediğini belirtti.

TÜRKİYE\'DEN, KATAR\'A FUTBOLCU TRANSFERİ

Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu\'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uygun, \'Spor elçisi\' olarak Katar\'da elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti. Uygun, Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder\'in transferinden mutlu olduğunu ifade ederek, \"Çok çalışarak, şampiyonluk yolunda yürüyeceğiz. 2022 Dünya Kupası, Katar\'da yapılacak. Bu, Katar kadar Müslümanlar ve Türkiye için de çok önemli\" açıklamasını yaptı.

Uygun, Türkiye\'den Katar\'a futbolcu transferine ilişkin sorulara da \"Olma ihtimali yüksek. Bununla ilgili ayırdığımız önemli bir bütçe var. Türkiye\'deki iyi futbolcuları, 2022 Dünya Kupası öncesi buraya transfer etmek adına bir çalışma yapıyorum\" cevabını verdi.

Bakan Tüfenkci ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oyunculara kayısı, gül lokumu ve baklava ikram etti. Al Gharafa yönetimi ise Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu\'na adlarına hazırlanmış 44 ve 38 numaralı takım formalarını hediye etti.

Ziyaretin sonunda Tüfenkci, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirerek, kulüpten ayrıldı.

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