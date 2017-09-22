Bakan Tüfenkci, Karkamış Gümrük Kapısı'nı inceledi (2)

AHİLİK KORTEJİNE KATILDI

Gaziantep\'te Ahilik Haftası’nın 30’uncu kutlama etkinlikleri çerçevesinde Almacı Pazarı’nda tören düzenlendi. Törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, esnaf ve vatandaşlarla Karagöz Caddesi’nden Almacı Pazarı meydanına kadar mehter takımı eşliğinde yürüdü. Dualar edilen törende ahi geleneği anlatıldı ve temsili şet kuşanma töreni gösterildi. Yoğun ilgi gösterilen kutlamalarda yılın ahisine Bakan Tüfenkci tarafından plaket verildi.

Törende konuşan Bakan Tüfenkçi, esnafın kıymetini iyi bildiklerini ve esnafa yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şunları dedi:

“Esnafın önünün nasıl açılacağının hesabını hep yapıyoruz. Esnaf odaları başkanları ile sık sık konuşuyoruz. Onların önerilerini dinleyip, onlar için neler yapabileceğimizin peşine düşüp, esnafa, bunları soruyoruz. Biz esnafın yolunu açmak istiyoruz. Biz esnafımızı büyütüp, tüccar yapalım, tüccarımızı büyütüp sanayici, sanayiciyi büyütüp ihracatçı yapalım ve dünyayla rekabet edip Türkiye’yi büyütelim. Bütün çabamız ve gayretimiz bunun için. Onun için esnafın yolunu açıyoruz ve birtakım tedbirleri de aldık, teşvikleri de aldık. Biz biliyoruz ki güçlü esnaf, güçlü ekonominin temelidir. Esnaf ve sanatkarlarımızın birtakım sıkıntıları vardı, onları iyileştirme adına finansal teşvikleri verdik, vermeye de devam ediyoruz. Vergi konusunda muafiyetler ve indirimler getirdik. Sicil affı ve krediye ulaşımı kolaylaştırdık. Bankalar sıkıntılar çıkarmıştı, onlara müdahalede bulunduk ve finans konusunda sıkıntıları giderme adına desteklerimiz sürdü ve sürmeye de devam edecek.”

​Konuşmaların ardından Ahilik Anıtı’nın açılışı yapıldı, vatandaşlara pilav ve helvası ikram edildi.

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA)

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