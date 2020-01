Bakan Tüfenkci: Hem terörle mücadele ediyoruz hem de Türkiye'yi büyütüyoruz (3)

MAHALLE TOPLANTISINA KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediyesi tarafından uygulanan ‘Mahallelilik Projesi’ kapsamında Sarıcıoğlu Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mahalle muhtarları ile çok sayıda mahalle sakininin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, şehir güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, “Devletin asli görevlerinden birisi de güvenliği sağlamak. Bunun için biz terörün üzerine bu denli gidiyoruz” dedi. Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde 8 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olayına değinen Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

\"Bilinsin ki kökleri kazınana kadar bu mücadele amansız bir şekilde devam edecek. 8 şehidimiz oldu, 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Daha da mücadelemiz devam ediyor. Artık sınır içi, sınır dışı diye bir kavramı kaldırıyoruz. Sınırın dışında da eğer tehlike geliyorsa, nasıl Suriye\'deysek, nasıl sınırın dışına kadar kovalıyorsak bundan sonra da bulundukları her ine girmek için hem Allah\'a hamdolsun milli, yerli silahlarımız var hem de yeni bir terörle mücadele konseptimiz var.\"

Terörle mücadelenin yanı sıra uyuşturucu ile de mücadele ettiklerini belirten Bakan Tüfenkci, gençleri her türlü bağımlılıktan kurtarmak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Gümrük kapılarında 23 tona yakın uyuşturucu ele geçirildiğini ve bu miktarın 80 yılın zirvesi olduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, \"Artık kapılarda bu kaçakların veya uyuşturucuların sıkı denetiminden dolayı güzergâh değiştirdiklerini, farklı güzergâhlara saptıklarını görüyoruz. Gerek İçişleri Bakanlığı gerekse bizim Bakanlığımızla birlikte kaçak ve uyuşturucuyla mücadelemizi son yılların zirvesine çıkardık ve orada her türlü teknik cihazları kullanıyoruz.\"



