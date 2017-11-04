Bakan Tüfenkci: Hem terörle mücadele ediyoruz hem de Türkiye'yi büyütüyoruz (2)

BATTALGAZİ BELEDİYESİ\'Nİ ZİYARET ETTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, beraberinde Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Bakan Tüfenkci, belediyenin hizmetleri hakkında Battalgazi Belediye Başkanı Başkan Selahattin Gürkan’dan bilgiler aldı. Gürkan, önemli hizmetleri vatandaşların hizmetine sunduklarını ve çalışmaların yoğun biçimde devam ettiğini söyledi.



FOTOĞRAFLI