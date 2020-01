Bakan Tüfenkci: Gelişmelere göre her an Habur'u kapatabiliriz

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şırnak\'taki Irak\'a açılan Habur Sınır Kapısı\'nın şu anda açık olduğunu belirterek, \"Gelişmelere göre her an Habur\'u kapatabiliriz\" dedi.

Türkiye Esnaf Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) eğitim toplantısı Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'ndeki Sueno Hotel\'de başladı. Toplantı açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Müsteşar Cenap Aşçı, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, esnaf ve kefalet kooperatifleri başkanları ile yöneticileri katıldı.

\"ESNAF DEVLETİN VE MİLLETİN YANINDA DURDU\"

Bakan Bülent Tüfenkci, son birkaç yıl içinde ülkenin değişik badirelerden geçtiğini, Gezi olaylarıyla başlayan sürecin 15 Temmuz\'da yaşanan hain darbe girişimine kadar sürdüğünü belirtti. Bu sürece Türkiye dışında başka bir ülkenin maruz kalması durumunda çok zorlanacağını anlatan Bakan Tüfenkci, esnafın özellikle 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde demokrasinin, devletin ve milletin yanında durduğunu söyledi.

\"100 SENE ÖNCEKİ ESNAFLIK YOK\"

Son yıllarda özellikle teknolojinin gelişmesiyle ekonomik ve ticari şartların da değiştiğini kaydeden Bakan Tüfenkci, \"Artık 100 sene önceki esnaflık yok, 50 sene önceki esnaflık da kalmadı. Şimdi yeni esnaf türleri, yeni esnaf meslekleri, yeni ticaret şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin e-ticaret diye bir ticaret şekli ortaya çıktı\" dedi.

\"E-TİCARETİN İÇİNDE ESNAF KARDEŞİM DE OLACAK\"

Bakanlık olarak e-ticaret platformu konusunda çalışma yaptıklarını aktaran Bülent Tüfenkci, \"Ben buradan başkanlarıma, sizlere söylüyorum ve ben genel müdürlerime de bu noktada talimatı verdim. E-ticaretin içinde mutlaka ve mutlaka esnaf kardeşim de olacak, olması gerekiyor. Çünkü ticaretin nüvesi sizlersiniz. O platformlarda olacaksınız, arkadaşlarımız bir platform geliştiriyor, çok cüzi rakamlarla esnaf kardeşim de orada olacak. Dükkanında sattığı ürünleri orada satar ve pazarlar hale getiriyoruz, getireceğiz de\" diye konuştu.

\"HABUR ŞU ANDA AÇIK\"

Bakan Bülent Tüfenkci, toplantıdan sonra gazetecilerin soruları üzerine, Kuzey Irak\'ta yapılan referandumun ardından gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye\'nin Irak\'a açılan sınır kapısının Habur olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, Habur\'un durumu ve Ovaköy Sınır Kapısı\'nın açılması konusunda, \"Ovaköy\'le ilgili Irak tarafının çalışmalarını bitirmelerini ve Irak\'ın atacağı adımları bekliyoruz. Habur\'la ilgili olarak, şu anda kapı açık. Gelişmelere göre her an Habur Sınır Kapısı\'nı kapatabiliriz ama şu anda açık\" dedi.



FOTOĞRAFLI