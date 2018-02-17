Bakan Tüfenkci: Etnik gruba değil, teröre karşı operasyon yapıyoruz (3)

AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA TESİSİ\'NİN TEMELİNİ ATTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi\'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Tüfenkci, Türk insanının tasarruf bilincinin az olduğunun görüldüğünü kaydederek, \"İsrafa yönelik bir tüketim alışkanlığı olduğunu görüyoruz. 2017 yılında bakanlığımızın yapmış olduğu araştırmada vatandaşlarımıza sorduk. Dedik ki atıklarla geri dönüşümle ilgili ne düşünüyorsunuz, neyi biliyorsunuz? Toplumun yarıya yakını geri dönüşüm kutularını kullanırken yüzde 30\'a yakına kısmı da bu kavramı hiç duymadığını ifade etti\" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, geri dönüşümde tüketici davranışlarına bakıldığı zaman ise bireylerin bu yeterince bu davranışı sergilemediğinin görüldüğünü, geri dönüşüm noktasında toplumun bilinç düzeyinin düşük olduğunun değerlendirilebileceğini anlatan Tüfenkci, konuyla ilgili farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Tüfenkci, daha sonra şöyle dedi:

\"Bizler hem israf etmeyeceğiz, hem ölçülü, dengeyi kaybetmeden yaşayacağız, hem de üreteceğiz. Ürettiğimizin insanlığa, doğaya, tabiata faydalı olmasına özen göstereceğiz. Özellikle bu anlamda duyarlı olan herkesi tebrik ediyorum. Afrin\'de bir operasyon yapıyoruz. Dua edelim o operasyonu sağ sağlim bitirip Afrin\'i Afrinliler\'e teslim edelim.\"

Konuşmalardan sonra Bakan Tüfenkci, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte tesisin temel atma butonuna bastı.

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